500T VE 500L ARASINDAKİ AKTARIM ÜCRETSİZ

Teklif maddesinin devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"500T hattının tarifesinin 2 tam biletli olması sebebiyle tek biletli hizmet vermekte olan 500L hattından 500T numaralı hatta yapılan aktarmalarda 1 tam biletli tarifenin geçerli olması, 500T hattından 500L numaralı hatta yapılan aktarmaların ücretsiz olması önerilmektedir."