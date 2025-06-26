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        Haberler Bilgi Gündem 500T hattı kısaltıldı: 500T hangi duraklardan geçecek, hangileri iptal edildi? 2025 Haziran Güncel 500T durakları

        500T hattı kısaltıldı: 500T hangi duraklardan geçecek, hangileri iptal edildi? Güncel 500T durakları

        İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan ve uzun hattıyla bilinen 500T Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ otobüs hattının kısaltılmasına karar verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan karar sonrasında 79 durakta hizmet veren 500T, artık 62 duraktan geçecek. Peki, 500T yeni durak hattı nasıl olacak? İşte, 500T güncel durak listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 17:06 Güncelleme: 26.06.2025 - 17:06
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ arasında hizmet veren 500T otobüs hattının kısaltılmasına karar verildi. 500T hattının uzunluğu, trafik yoğunluğu ve frekans kaybı gibi sebepler doğrultusunda alınan bu karar ile beraber 500T otobüs hattının güzergâhı da değişti. İşte, 2025 güncel 500T otobüs durakları ve güncel hattı...

        • 2

          500T OTOBÜS HATTI GÜZERGÂHI NEDEN KISALTILDI?

          Tek yön sefer süresi 170 dakika olan 500T'nin durak sayısı İBB'nin UKOME toplantısında alınan karar doğrultusunda kısaltıldı.

          500T hattının uzunluğu, trafik yoğunluğu ve frekans kaybı gibi sebeplerle yönetiminin zorlaştığı, zirve saatlerde sefer tarifelerine uyulamama gibi sorunlarla karşılaşıldığı belirtildi.

        • 3

          500T OTOBÜS HATTI NEREDEN BAŞLAYACAK, NEREDEN BİTECEK? 2025 500T GÜNCEL DURAKLARI

          Toplantıda konuşmaların ardından yapılan oylamada, 500T hattının güzergâhının kısaltılması oy çokluğuyla kabul edildi. Hat, bundan sonra Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ yerine Tuzla Şifa Mahallesi-4. Levent Metro güzergâhında hizmet verecek.

        • 4

          500L OTOBÜS KAPASİTESİ ARTIRILACAK

          Hizmet kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla 500T hattının bölünmesinin teklif edildiği gündem maddesinde, "Hattın 4. Levent Metro durağında sonlandırılmasıyla mevcut sefer sayısı korunarak tasarruf edilecek 15 araç ile 4. Levent-Cevizlibağ güzergahında yolculuk yapmak isteyen yolcularımız için 500L (4. Levent-Cevizlibağ) hattının kapasitesi artırılacaktır." dendi.

        • 5

          500T VE 500L ARASINDAKİ AKTARIM ÜCRETSİZ

          Teklif maddesinin devamında ise şu ifadelere yer verildi:

          "500T hattının tarifesinin 2 tam biletli olması sebebiyle tek biletli hizmet vermekte olan 500L hattından 500T numaralı hatta yapılan aktarmalarda 1 tam biletli tarifenin geçerli olması, 500T hattından 500L numaralı hatta yapılan aktarmaların ücretsiz olması önerilmektedir."

        • 6

          2025 GÜNCEL 500T OTOBÜS DURAKLARI

          Tuzla Şifa Mahallesi (sondurak)

          Çiftlik Caddesi

          23 Nisan Caddesi

          Karakaya

          Göksun Sokak

          Gönül Sokak

          Sumru Sokak

          Başkaya Sokak

          Selim Sokak

          Kiptaş 2. Etap

          Pınar Sokak

          Narin Sokak

          Karakol

          Gümüşpınar Camii

          Emiroğlu Caddesi

          Demir Sokak

          İnönü Caddesi

          Buhar Sokak

          Alper Sokak

          Şifa Mahallesi (Tuzla)

          Atatürk Caddesi

          Tuzla Köprü

          Fabrikalar

          Hürriyet Caddesi

          İçmeler İstasyon

          İçmeler Köprüsü

          Aydıntepe İstasyon

          Esenyalı Sapağı

          Yanyol Caddesi (Pendik)

          Güzelyalı Köprüsü

          Tersane Köprüsü‑2

          Tersane Köprüsü‑1

          Kaynarca

          Pendik Köprüsü

          Safaş (Kartal)

          Vergi Dairesi

          Keresteciler

          Selçuk Eraydın A.İ.H.L.

          Kartal Köprüsü

          Bölge Trafik

          Ağız ve Diş Sağlık Merkezi

          Kartal Sanayi

          Soğanlık Metro

          İBB Ek Hizmet Binası

          Anadolu Adalet Sarayı

          Cevizli Köprüsü

          Esenkent Metro

          Emek

          Esenyol

          Huzurevi (Maltepe)

          Maltepe Köprüsü (Maltepe)

          Nezahat Aslan Ekşioğlu İ. Ö. O. (Maltepe)

          Altayçeşme (Maltepe)

          Mavi Evler (Maltepe)

          Küçükyalı Metro (Maltepe)

          Kadir Has Lisesi (Maltepe)

          Altıntepe (Maltepe)

          Bostancı Köprüsü (Ataşehir)

          Fatih Sultan Mehmet (FSM) Hastanesi (Ataşehir)

          Kozyatağı Metro (Ataşehir)

          Kavacık Köprüsü (Beykoz)

          4. Levent Metro (Beşiktaş)

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