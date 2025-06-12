5. İstanbul Dijital Sanat Festivali başladı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, Türk Telekom ve PASHA Bank ana sponsorluğunda, Mezo tarafından düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen görkemli bir tören ile beşinci kez kapılarını açtı.

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Sanatseverleri dijital sanat alanında unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak olan festivalin açılışına İstanbul Valisi Davut Gül, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy’un yanı sıra; siyaset, iş ve sanat dünyasından önemli isimler katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül törende yaptığı konuşmada “İstanbul’umuz kültür ve sanatın başkenti. Bu nedenle de bir etkinlik yapılacaksa, herhalde en çok İstanbul’a yakışır. Sanatın birleştirici yönünü ve kültürün ona verdiği katkıyı biliyoruz. Sanatın bu birleştirici yönünün dijital sanat ile birlikte İstanbul’umuzda beş yıldır bir festival olarak sunulması bizler için çok önemli bir şans” dedi.

REKLAM İstanbul Dijital Sanat Festivali’nin çağımızı anlatmak, düşünmek ve yeniden yorumlamak için herkese çok önemli bir fırsat sunduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise “Bu festivalin doğduğu ve ilk adımlarının atıldığı yer olan Atatürk Kültür Merkezi’nde sizler ile birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Burada başlayan bu yolculuğun, bugün böylesine zenginleşmiş olması hepimiz için gurur verici bir tablo” şeklinde konuştu. Festival yolculuğunda kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Festival Direktörü Dr. Nabat Garakhonava, alanında tek olan festivalin bir Türk markası olarak kısa zamanda uluslararası kategoriye girmiş olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti. ROBOT ADA’DAN DANS Gecenin sunuculuğunu Akın Robotics’in Ada adlı robotu ile Dijital Sanat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Lale Salkım gerçekleştirdi. Ada, yaptığı esprilerin yanı sıra dans şovu ile renkli anlara imza attı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği törende; Monster Oyun Müzikleri Orkestrası’nın mini konseri, piyano eşliğindeki Av performansı ve Devlet Halk Dansları Topluluğunun kinetik dans gösterisi misafirler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Herkese açık ve ücretsiz olan festival 15 Haziran’a kadar işitsel ve görsel performansların yanı sıra; pek çok konuda panel ve atölyelere ev sahipliği yapacak.