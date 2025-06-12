Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat 5. İstanbul Dijital Sanat Festivali başladı

        5. İstanbul Dijital Sanat Festivali başladı

        Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası dijital sanat festivali olan ve bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF) Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen görkemli bir tören ile kapılarını açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 14:25 Güncelleme: 12.06.2025 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        5. İstanbul Dijital Sanat Festivali başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, Türk Telekom ve PASHA Bank ana sponsorluğunda, Mezo tarafından düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen görkemli bir tören ile beşinci kez kapılarını açtı.

        Sanatseverleri dijital sanat alanında unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak olan festivalin açılışına İstanbul Valisi Davut Gül, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy’un yanı sıra; siyaset, iş ve sanat dünyasından önemli isimler katıldı.

        İstanbul Valisi Davut Gül törende yaptığı konuşmada “İstanbul’umuz kültür ve sanatın başkenti. Bu nedenle de bir etkinlik yapılacaksa, herhalde en çok İstanbul’a yakışır. Sanatın birleştirici yönünü ve kültürün ona verdiği katkıyı biliyoruz. Sanatın bu birleştirici yönünün dijital sanat ile birlikte İstanbul’umuzda beş yıldır bir festival olarak sunulması bizler için çok önemli bir şans” dedi.

        REKLAM

        İstanbul Dijital Sanat Festivali’nin çağımızı anlatmak, düşünmek ve yeniden yorumlamak için herkese çok önemli bir fırsat sunduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise “Bu festivalin doğduğu ve ilk adımlarının atıldığı yer olan Atatürk Kültür Merkezi’nde sizler ile birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Burada başlayan bu yolculuğun, bugün böylesine zenginleşmiş olması hepimiz için gurur verici bir tablo” şeklinde konuştu.

        Festival yolculuğunda kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Festival Direktörü Dr. Nabat Garakhonava, alanında tek olan festivalin bir Türk markası olarak kısa zamanda uluslararası kategoriye girmiş olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

        ROBOT ADA’DAN DANS

        Gecenin sunuculuğunu Akın Robotics’in Ada adlı robotu ile Dijital Sanat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Lale Salkım gerçekleştirdi. Ada, yaptığı esprilerin yanı sıra dans şovu ile renkli anlara imza attı.

        Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği törende; Monster Oyun Müzikleri Orkestrası’nın mini konseri, piyano eşliğindeki Av performansı ve Devlet Halk Dansları Topluluğunun kinetik dans gösterisi misafirler tarafından dakikalarca alkışlandı.

        Herkese açık ve ücretsiz olan festival 15 Haziran’a kadar işitsel ve görsel performansların yanı sıra; pek çok konuda panel ve atölyelere ev sahipliği yapacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #5. İstanbul Dijital Sanat Festivali
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        Işıl'ı kaybeden babanın yardım feryadı!
        Işıl'ı kaybeden babanın yardım feryadı!
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        İpek 21 yaşındaydı... Gözyaşına boğdu!
        İpek 21 yaşındaydı... Gözyaşına boğdu!
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        12 sabıkası vardı! Laf attı, dövdü! Kararı duyunca fenalık geçirdi!
        12 sabıkası vardı! Laf attı, dövdü! Kararı duyunca fenalık geçirdi!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        Motosikletli kuryeye çarptı! Kaskını ezip gitti!
        Motosikletli kuryeye çarptı! Kaskını ezip gitti!
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        Musk pişman olmadan önce Trump ile görüştü mü?
        Musk pişman olmadan önce Trump ile görüştü mü?
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Habertürk Anasayfa