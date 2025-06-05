TV yayın akışı 5 Haziran 2025 Perşembe: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
5 Haziran Perşembe günü kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün televizyonda hangi dizi, film, yarışma ve programların yayınlanacağı belli oldu. Peki, bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 5 Haziran 2025 TV yayın akışı...
- 1
Kanallarda her gün birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve programlar izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek olan yapımları merak edenler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 5 Haziran 2025 TV yayın akışı ile Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında yayınlanacak içerikler belli oldu. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 5 Haziran Perşembe TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…
- 2
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 Hangimiz Sevmedik
09:38 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
10:28 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
13:13 Seksenler
14:23 Teşkilat
17:38 Lingo Türkiye
18:58 Ana Haber (Canlı)
19:53 İddiaların Aksine
19:58 Yabancı Sinema "Zor Ölüm 3"
22:38 Yabancı Sinema "Sakın Dışarı Çıkma"
00:48 Yabancı Sinema "Zor Ölüm 3"
02:58 Teşkilat
- 3
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Aynasız Haluk
22:20 Emeklilik Planı
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:30 Emeklilik Planı
03:30 Aldatmak
-
- 4
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Ortadirek Şaban
22:00 Ortadirek Şaban
23:45 Çember: Sırlar Apartmanı
02:00 Çember: Sırlar Apartmanı
03:30 Yargı
05:00 Poyraz Karayel
- 5
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiğin Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Cehennem Melekleri 2
02:00 Cehennem Melekleri 2
04:30 Kızılcık Şerbeti
- 6
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
22:30 Ketenpere
00:30 Ketenpere
02:30 Kaderimin Oyunu
05:00 Aramızda Kalsın
-
- 7
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Çift Kişilik Oda
04:30 Elkızı
06:00 Karagül
- 8
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
22:00 UEFA Uluslar Ligi Yarı Final "İspanya - Fransa" / Canlı
00:15 İşte Benim Stilim
03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
05:30 Tuzak
5 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ