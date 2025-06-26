Birçok çiftçinin mağdur olduğunu ve mamullerin kurumasının sebebi DESKİ arıtma tesisinden sudan olduğunu ve sorunun giderilmesini talep eden Muhtar Çoban, şöyle devam etti: "Arıtmadan gelen suyu da yaklaşık 10 yıldır kullanıyoruz. Şimdiye kadar başımıza böyle bir şey gelmedi. Pamuk, yonca, mısır ve birçok ürün aynı durumda. Sonuç yok, olan çiftçiye oluyor. Bu sorun nereye kadar gidecek. Bu konuda yetkililerden haber bekliyoruz. Bu suda ki sorunu çözmelerini istiyoruz. Ektiğimiz yerler sudan dolayı kuruyor. Bizde sürüyoruz bir daha ekiyoruz ama yine çıkmıyor. Hepsi de bütün sorunlar DESKİ'den gelen su yüzünden oluşuyor. Bütün yetkililerden, İlçe Tarım, Valilik, DESKİ, Denizli Büyükşehir Belediyesi yetkililerden yardım istiyoruz. Yaklaşık 5 bin dönüm araziden bahsediyorum. Az bir şey değil"