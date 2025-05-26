4.dalgada ifadeler ortaya çıkıyor

İBB'ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında, 4. dalga operasyon yapılmış ve 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. İBB soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasında Ekrem İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın da yer aldı. Mustafa Akın’ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

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KENAN EVREN’İN KORUMASI

Mustafa Akın emniyetteki ifadesinde, mesleğe özel harekat polisi olarak başladığını belirterek öz geçmişini şu şekilde anlattı: “Cumhurbaşkanımız rahmetli Kenan Evren'in yakın koruma görevinde yer aldım. Almanya’nın başkenti Berlin’de Başkonsolosluğumuzda güvenlik ateşesi olarak 2002 yılına kadar görev aldım. 2004 yılında İstanbul Koruma Şube Müdürlüğü’nde yine devletimizin üst ve gizli görevlerinde görev yapmış bürokratların yakın koruması olarak çalıştım. 2012 yılında emekli oldum. 2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Sayın Ekrem İmamoğlu’nun yakın koruması olarak çalışmaya başladım. Halen sayın başkanın yakın koruması olarak çalışmaktayım. Ayrıca Dilek İmamoğlu'nun çeşitli mecralardan almış olduğu tehditlerden dolayı ona vuku bulabilecek olayları da takip etmekteyim.”

REKLAM “HARDDİSKLER EV TAŞINDIĞI İÇİN SÖKÜLDÜ” Mustafa Akın’a Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı konutundaki “Güvenlik kameralarının bağlı olduğu harddisklerin sökülmesi” konusunda talimat verip vermediği soruldu. Akın bu soruya şu şekilde cevap verdi: “21 Mart 2025 akşamı başkanlık resmi konutunun taşınması kararı alınmasından dolayı akşam üzeri konutta bulunan sorumlu arkadaşlarla beraber konutun artık boşaltılacağını ve konutta bulunan iade edilmesi gereken demirbaş eşyaların belirlenerek ve ilgili birimlerine kayıtları araştırılarak teslim edilmesi konusunda konuştuk. Davut Bildik’e artık konutta bir kayıt cihazına ihtiyaç kalmayacağından dolayı ilgili birime teslim etmesini söyledim. Burada hiçbir arkadaşımıza kesinlikle hiçbir talimat yoktur. Bu tamamen standart lojistik taşınmanın gerektirdiği bir uygulamadır. Nitekim sayın başkanın özel eşyaları ve ailenin özel eşyaları taşınacağı için aile mahremiyetinin korunması adı altında cihazın uygun şekilde sökülüp ilgili birime teslim edilmesi konuşulmuştur. Zaten mahalli karakoldan 19 Mart sabahı ile ilgili kamera kayıt ve bilgilerin İBB güvenlik müdürlüğümüz aracılığıyla ilgili karakol amirliğine tutanak ile teslim edilmiştir. Cihazların İSPARK’a teslim edilmesi sürecinde sonrası ile ilgili hiçbir bilgiye sahip değilim. Cihazların neden kullanılmaz halde olduğu hakkında hiçbir bilgim yoktur. Bu kısımlara ben dahil değilim.”

Mustafa Akın “BALIKÇIDAKİ GÖRÜNTÜLER DAĞITILDIĞI İÇİN MAHREMİYETİ SAĞLADIK” Akın’a, İmamoğlu’nun Le Meridien Otel’de yapılan toplantıya ilişkin güvenlik kameralarının kapatılması ve toplantı sonrası görevlilerin ellerinde 2 valizle birlikte otelden ayrılması hususları soruldu. "Valizi taşıyan koruma arkadaşımın Çağlar Türkmen olduğunu tahmin ediyorum" diyen Akın, “Bu valizlerin içerisinde terörle mücadele kanununa göre özel koruma kararı bulunan sayın Ekrem İmamoğlu'nun toplantı yapacağı mekanlarda herhangi bir saldırıya karşı önlem almak suretiyle kullanılan jammer cihazı mevcuttur. Bahse konu toplantı katında bulunan sadece toplantı odasının önündeki kameranın kapatılma sebebi sayın başkanın toplantılarının mahremiyetinin sağlanması, kamuya kapalı bir toplantı olması sebebiyledir. Daha evvelden The Marmara Otel’inde ve Balıkçı Kahraman isimli mekanın çıkışından itibaren sayın başkanın mahrem ve kişiye özel görüntüleri ilgisi ve alakası olmayan basın ve yayın kuruluşlarına servis edildi. Bundan dolayı bizler de sayın başkanın korunma ve kollama görevini yapan arkadaşlar olarak yapmış olduğumuz toplantı neticesinde toplantıların mahremiyetini sağlamak adı altında toplantı salonunun girişindeki kameraların kapatılmasının kararını ekip olarak aldık ve bu arada otelin ya da mekanın başka bir alanındaki hiçbir iletişim ağını ya da görüntü alınmasını engelleyecek hiçbir faaliyette bulunmadık.” dedi.

REKLAM “BİLGİ SAHİBİ OLAMAYIZ” Akın’a, Ekrem İmamoğlu’nun Le Meridien Otel’de yaptığı toplantıda yanında kimlerin olduğu ve hangi katlara çıktığı sorusu yöneltildi. Mustafa Akın ise, “Sayın başkan bahse konu otelde asma kattaki toplantı salonlarından birini ya da giriş katındaki toplantı salonlarını kullanmaktadır. Bizim görevimiz sayın başkanın korumasını sağlamaktır. Toplantıların ya da toplantılara katılan kişiler ile ilgili çok fazla bilgi sahibi de olamayız.” ifadelerini kullandı. “GÜVENLİK AÇIĞI OLUŞMAYACAĞI İÇİNDİR” Akın'a, İmamoğlu'nun aynı otelde 2024 yılında temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık tarihlerinde yaptığı görüşmelerde kameraların kapatılmadığı, 8 Ekim 2024, 12 Ekim 2024 ve 6 Mart 2025'teki görüşmelerde kapatılan kameraların, söz konusu tarihlerde kapatılmamasının sebebinin ne olduğu soruldu. Mustafa Akın ise, “Bu tarihlerde kamera görüntülerinin neden kapatılmadığını bilmiyorum. Ancak İBB’de çalışan ve özel kalem müdürü ile yaptığı kısa toplantılarda bir güvenlik açığı oluşmayacağı için veyahut bazı toplantıların mahremiyet gerektirmeyeceği için kapatılmamış olabilir.” şeklinde konuştu.

“600 BİN DOLARIN ÇANTAYLA TAŞINMASI MÜMKÜN DEĞİL” İBB soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasında İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık da vardı. REKLAM Savcılığa, "2024 yılı ağustos ayı içerisinde, tam günü net olmamakla birlikte İBB'de görevli Saltık, makam odasında E** firmasının avukatı Osman O. K. ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşme sırasında, çanta içerisinde 600 bin dolar tutarında bir meblağ Saltık'a teslim edilmiştir. Söz konusu kişi İBB binasına çantalı girmiş ve çıkışta çantasız ayrılmıştır. İBB ile E** arasındaki ilişkilerin genel olarak E** Ceo'su Ercan Ö. tarafından yürütüldüğü söylenmektedir." şeklinde yapılan ihbar Yavuz Saltık’a soruldu. "Osman O. K. benim lise arkadaşımdır" diyen Saltık, “Kendisi E*'nin avukatıdır. E*'nin bir sorunu için beni ziyarete geldi. Bana 600 bin dolar gibi bir para vermiş değildir. Bahsedilen bu rakamın çantayla taşınması mümkün değildir. Bunun dışında bana herhangi bir maddi değeri olabilecek bir şey vermiş değildir. İsnat edilen içeriğin gerçek olmadığı buradan da anlaşılmaktadır. Konu tamamen bir iftiradan ibarettir. Ercan Ö. isimli şahsı tanımam.” dedi.

“YAPTIĞIM ÇALIŞMALARDAN DOLAYI HAK ETTİĞİM PARA” MASAK raporuna göre; İBB'den Yavuz Saltık’a toplamı 2 milyon 754 bin 523 lira olan 113 seferde gönderilen para transferi soruldu. Saltık ise, "İBB'de çalışmamdan ötürü hak etmiş olduğum maaşım ve çalışmış olduğum pozisyondan ötürü almış olduğum huzur hakları, çalışanlara ödenen promosyon vb. olduğunu düşünüyorum." dedi. İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden kendisine 58 seferde toplamda gönderilen 1 milyon 746 bin 579 liraya ilişkin ise, "Firmanın yönetim kurulu başkanıyım. Bu sebepten ötürü huzur hakkı vb. ödeme almaktayım." ifadelerini kullandı. Beylikdüzü Belediyesi'nden Yavuz Saltık’a 76 seferde toplamda 195 bin 872 lira gönderilmesiyle ilgili ise Saltık, "Beylikdüzü Belediyesi'nde çalışmamdan ötürü tarafımın hak etmiş olduğu maaşım ve çalışmış olduğum pozisyondan ötürü almış olduğum huzur hakkı, çalışanlara ödenen promosyon vb. olduğunu düşünüyorum." diye konuştu. SOSYAL MEDYADAKİ SORUŞTURMA İDDİASI SORULDU Sosyal medyada Sibel E. Ö.’nün kendisine yönelik soruşturma olacağına dair mesajları sorulan Saltık, "Sosyal medyadan bana yazdı. Çok yakinen tanıdığım biri değil, arkadaşımın yanında gördüğüm birisidir. Yazdıklarımı okuduğunuzda ihbar eden ve konuyu anlatan kendisi. Ben sadece ona 'kimmiş beni ihbar eden' diye sordum. Samimiyetinden şüphe ettim. Verdiğim cevaplar suç unsuru içermemektedir. Konudan bilgimin olmadığı verdiğim cevaplardan da anlaşılır. İBB yönetimine kin ve öfke duyduğunu anlıyorum. Bu duygularla yazdığını düşünüyorum." dedi.