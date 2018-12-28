45'i kanser ilacı toplam 413 ilaç geri ödeme listesine alındı

28 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
SGK Sağlık Uygulama Tebliği'ne ilişkin düzenleme ile 45’i kanser ilacı toplam 413 ilaç geri ödeme listesine ilave edildi.
Habertürk'ün haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını duyurdu.
Bakan Selçuk, yapılan düzenleme ile ilgili yaptığı açıklamada “22’si Yurtdışı, 45’i kanser olmak üzere toplam 413 ilacı geri ödeme listesine ilave ettik. Bu ilaçlardan 13’ü daha önce Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla yurt dışından temin ediliyordu. Artık bu ilaçlara doğrudan erişim imkanı doğdu” diye belirtti.
Geri ödeme listesine eklediğimiz ilaçlar başta kanser tedavisi olmak üzere gebelik, kronik hastalıklar, alerji, enfeksiyon, HIV, DHA, NHL, hiperkolesterolemi tedavilerinde kullanılmaktadır. Vatandaşlarımız ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumumuz ile sözleşmeli eczanelerden temin edebilecektir.
DİYALİZ HASTALARI İÇİN DEVLET TARAFINDAN KARŞILANAN ÜCRETİ YÜZDE 19 DAHA ARTIRDIK
Vatandaşlarımızın tedavilerinde sorun yaşamaması için hemodiyaliz, ev hemodiyalizi ve acil hemodiyaliz işlemlerinde hizmet sunucularına ortalama yüzde 19 oranında ücret artırımı yaptık. Bu artış hizmetin erişebilir olması ve kalitesinin artırılması bakımından önemli.
Başta palyatif bakım olmak üzere 27 adet sağlık hizmetini daha ilave ücret alınmaksızın sunmaya başladık.
Mitral kapak hastalığı olan sigortalılarımızın tedavisinde kullanılan tıbbi cihazların üniversite hastanelerinde de kullanılabilmesine ilişkin değişiklik yapılmıştır.
İŞİTME CİHAZLARI İLE İLGİLİ YAŞANAN SORUNLARI GİDERMEK İÇİN SUT’TA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTIK
Ölçüm şartını kaldırarak işitme cihazına ihtiyaç duyan hastalarımızın cihaza erişimini kolaylaştırdık. İşitme cihazı kullanan tüm hastalarımıza haftada 2 pil bedeli olmak üzere ödeme sağladık. İşitsel implantlarda şarj edilebilir pil bedellerini de geri ödeme kapsamına aldık. İşitme cihazı hastalarına kablo, pil aktarıcı gibi sarf malzeme teminlerinde sağlık raporlarını istedikleri hastanelerden almalarının yolunu açtık.
Kistik fibrozis hastalarının tedavilerinde önemli yer tutan “İnhalasyon İçin Hipertonik Steril Çözelti” isimli tıbbi malzeme geri ödeme kapsamına alınarak hastalarımızın mağduriyetini giderdik.
Sağlık konusunu hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmediklerini ifade eden Bakan Selçuk, “Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü tedavi ve ilacı erişime açmak için çalışıyoruz. Böylece 413 ilacı daha geri ödeme listesine ilave ettik. Sağlık Uygulama Tebliği'nde gerçekleştirmiş olduğumuz yeni düzenlemenin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Geri ödeme listesine aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam diliyorum.” dedi.
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