45 derece sıcaklık uyarısı yapılan Antalya'da sahiller doldu
Antalya'da hava sıcaklığının 45 dereceyi bulması beklenirken, öğle saatlerinden önce sahiller doldu. Saat 11.00'de en yüksek sıcaklık, 41 derece ile Kepez ilçesinde ölçüldü.
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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya için bugün hava sıcaklığının 45 dereceyi bulacağı uyarısında bulundu.
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Güne 35 derece sıcaklıkla başlayan kentte, saat 11.00'i gösterdiğinde sıcaklık 36,8 derece olarak ölçüldü.
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Nem oranı kent merkezinde yüzde 46'yı bulurken, deniz suyu sıcaklığı da 27 derece ölçüldü.
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19 ilçesi bulunan Antalya'da öğle saatlerinden önce en yüksek sıcaklık 41 derece ile Kepez'de ölçüldü.
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Sıcak havadan bunalanların adresi yine değişmedi. Konyaaltı Sahili'ne giden kentte yaşayanlar ve tatil için gelenler, denizde yüzüp serinledi.
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Bazıları ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti.
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Kent genelinde yüksek sıcaklık nedeniyle park ve mesire alanlarında yaya yoğunluğunun azlığı dikkati çekerken, sahil bandındaki bir simitçi simit tezgahının önünden geçenlere plaj şemsiyesi tutarak serinlemelerine yardımcı olmaya çalıştı.
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Hasan Yılmaz, Antalya'da yaşadığını ve sıcaklığa alışkın olduklarını söyledi.
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Sabah erken saatlerde denize gelebildiklerini belirten Yılmaz, "Sabah erken ya da akşam saatlerinde geliyoruz. Öğle sıcağında burada bulunmak riskli. Evimiz yakın olduğu için öğle sıcağına kalmadan dönüyoruz" dedi.
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Burcu Yılmaz ise Burdur'da üniversite öğrencisi olduğunu, sıcak havayı özlediğini söyledi.
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Denizin keyfini yüzerek ve güneşlenerek çıkardığını belirten Yılmaz, "Yazın keyfi bu bence. Hiç şikayetçi değilim. Her gün dışarıdayım. Sıcaktan memnunum" diye konuştu.
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Hava sıcaklıklarının hafta sonu 40 dereceyle yüksek seyredeceği öğrenildi.
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