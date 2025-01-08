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        Haberler Gündem 3. Sayfa “4 yaşındaki oğlumu ölüme terk ettiler” | Son dakika haberleri

        “4 yaşındaki oğlumu ölüme terk ettiler”

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün gelişme üstüne gelişme yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 20:31 Güncelleme: 08.01.2025 - 20:31
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        "4 yaşındaki oğlumu ölüme terk ettiler"
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        Programa katılan baba Emre Can 4 yaşındaki oğlunun yanarak can verdiğini söylemiş ve anneannesi ve annesinin bu ölümden sorumlu olduğunu söylemişti.

        ANNE VE ANNEANNE CANLI YAYINDA SUÇLAMALARA CEVAP VERDİ

        Anneanne Hanife ve anne Özlem, Didem Arslan Yılmaz’ın sorularına cevap verirken, baba Emre Can’ın suçlamalarına çok sert şekilde karşılık verdi. Anneanne Hanife 4 yaşındaki Yusuf Murat’ın evde neden yalnız bırakıldığı sorularına tatmin edici cevaplar veremedi.

        Bunun üzerine baba Emre Can “Çocuk katilisiniz” diyerek isyan etti.

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