Tarihin tozlu sayfaları arasında gezinildiğinde, 4 Temmuz’un yalnızca bir gün değil; birçok ülke ve toplum için unutulmaz olayların yıl dönümü olduğu görülüyor. Özellikle ABD’nin Bağımsızlık Günü olarak kutladığı 4 Temmuz, dünya genelinde de merakla takip edilen tarihlerden biri haline geldi. Peki, yalnızca Amerika için değil, dünya ve Türkiye açısından da 4 Temmuz neden önemli? İşte bu özel günde tarihe damgasını vuran olaylar…