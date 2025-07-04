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        Haberler Bilgi Gündem 4 Temmuz ne günü? 4 Temmuz'da ne oldu, önemi nedir? İşte tarihte 4 Temmuz'da yaşananlar

        4 Temmuz ne günü? 4 Temmuz'da ne oldu, önemi nedir?

        4 Temmuz geçmişte yaşanan gelişmelerle anlam kazanan özel günlerden biri olarak dikkat çekiyor. Yalnızca dini ve milli bayramlar değil, dünya tarihine yön veren olayların yıl dönümleri de araştırılıyor. Bu kapsamda, "4 Temmuz ne günü?" sorusu bir kez daha gündeme geldi. İşte geçmişten bugüne 4 Temmuz'da yaşanan önemli gelişmeler ve bu tarihin taşıdığı anlam…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 00:30 Güncelleme: 04.07.2025 - 00:30
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        • 1

          Tarihin tozlu sayfaları arasında gezinildiğinde, 4 Temmuz’un yalnızca bir gün değil; birçok ülke ve toplum için unutulmaz olayların yıl dönümü olduğu görülüyor. Özellikle ABD’nin Bağımsızlık Günü olarak kutladığı 4 Temmuz, dünya genelinde de merakla takip edilen tarihlerden biri haline geldi. Peki, yalnızca Amerika için değil, dünya ve Türkiye açısından da 4 Temmuz neden önemli? İşte bu özel günde tarihe damgasını vuran olaylar…

        • 2

          1968 - İşçiler, İstanbul Kazlıçeşme'deki Derby Lastik Fabrikasını işgal etti. İşgal 5 gün sürdü.

          1981 - Uluslararası 9. İstanbul Film Festivali'ne katılan Sovyet Bolşoy Balesi Topluluğu'ndan balerin Galina Çursina, Amerikan Konsolosluğu'ndan sığınma isteğinde bulundu.

          1982 - Lübnan'da dört İranlı diplomat kaçırıldı.

          1987 - Eski Gestapo şefi "Lyon kasabı" lakaplı Klaus Barbie, Fransa'daki yargılanmasının sonunda müebbet hapse mahkûm oldu.

          1994 - Türkiye'nin Atina Büyük Elçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, Atina'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Suikastı, 17 Kasım Örgütü üstlendi.

          1995 - Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'ya karşı sınır ötesi "Ejder Operasyonu"nu başlattı.

          1996 - Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi, Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) Genel Başkanı Murat Bozlak ve 39 parti yöneticisini tutukladı.

          1997 - NASA'nın gönderdiği "Pathfinder" adlı araştırma robotu, Mars'ın yüzeyine indi.

          1997 - Ankara 1 Numaralı DGM'de görülen "Sivas Katliamı" davasında Savcı, 38 sanık için idam istedi.

          2003 - Kuzey Irak'ta Çuval olayı (veya Çuval hadisesi, İngilizcede: "The Hood event") meydana geldi ve Türkiye kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

          2007 - Şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı ve 5 gün komada kalıp öldü.

          2012 - Tanrı parçacığı keşfedildi.

          2019 - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Yangınlara ve bina hasarlarına sebep olan depremde can kaybı olmadı.

        • 3

          1054 - SN 1054 adlı süpernova, Çinliler, Japonlar, İranlılar, Araplar ve Amerikan yerlileri tarafından gözlemlendi. Boğa takımyıldızı yakınında bulunan ve Yengeç Bulutsusu'nun kalıntılarından oluşan bu gök olayı aylarca gün ışığında bile görülebilmiştir.

          1187 - Hıttin Muharebesi: Selahaddin Eyyubi, Haçlıları Hıttin'de tam bir bozguna uğrattı.

          1776 - Amerikan Bağımsızlık Bildirisi; Amerikan Kongresi, Büyük Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti. ABD'nin kuruluş günü olarak kutlanmaktadır.

          1802 - Amerika Birleşik Devletleri Askeri Akademisi, New York eyaletinde yer alan West Point şehrinde açıldı.

          1810 - Fransa, Amsterdam'ı işgal etti.

          1826 - Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci (John Adams) ve üçüncü Başkanı (Thomas Jefferson) aynı tarihte öldüler.

          1827 - New York'ta kölelik yasaklandı.

          1865 - Lewis Carroll'un Alis Harikalar Diyarında adlı romanı yayımlandı.

          1898 - Pehlivan Koca Yusuf, ABD dönüşünde, 'La Burgogne' adlı geminin Atlas Okyanusu'nda batması sonucu öldü.

          1918 - Osmanlı Padişahı VI. Mehmet tahta çıktı.

          1918 - Bolşevikler, Rus Çarı II. Nikolas'ı ve ailesini öldürdüler.

          1921

          Karamürsel düşman işgalinden kurtuldu.

          Antalya düşman işgalinden kurtuldu.

          1932 - İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, otomobiliyle Ankara'dan İstanbul'a giden ilk kişi oldu.

          1932 - Amerikalı gangster Al Capone, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

          1934 - Macar fizikçi Leo Szilard, ileride atom bombasının yapımında kullanılacak olan 'zincirleme reaksiyon' modelinin patentini aldı.

          1946 - Ankara Üniversitesi kuruldu.

          1946 - Amerika Birleşik Devletleri, 381 yıl süren ve neredeyse kesintisiz bir sömürge yönetiminden sonra Filipinler'in bağımsızlığını tanıdı.

          1948 - Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri İktisadi İşbirliği Anlaşması imzalandı.

          1954 - İstanbul Dolmabahçe Stadı'nda kadınlar arası futbol maçı yapıldı.

          1959 - Alaska'nın 49. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra, 49 yıldızlı yeni bayrak, Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde yurttaşlara tanıtıldı.

          1960 - Hawai'nin 50. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra 50 yıldızlı bugünkü bayrak, Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde yurttaşlara tanıtıldı. 49. yıldızlı bayrak daha 1 yıl önce bugün kabul edilmişti.

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