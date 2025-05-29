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        Haberler Bilgi Gündem 4 soruda 2B arazileri: 2B arazisi nedir, kimleri kapsıyor, arazi tecili nasıl yapılır, hangi araziler 2B kapsamına giriyor?

        4 soruda 2B arazileri: 2B arazisi nedir, kimleri kapsıyor, arazi tecili nasıl yapılır?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan 2B arazileri çalışması sürüyor. 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybeden arazilerin orman vasfından çıkarılması ve hak sahiplerine tapu haklarının verilmesini amaçlayan düzenlemenin bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Peki, 2B arazisi nedir, düzenleme nasıl olacak, kimler nasıl yararlanacak? İşte, 4 soruda 2B arazileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 10:58 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:58
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        • 1

          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde 2B arazilerinin mülkiyet haklarının belirleneceğini ve tapuların hak sahiplerine verileceğini açıklamıştı. Orman vasfını yitiren ve hâlihazırda kullanılan arazilere yönelik başlatılan bu çalışmanın 5 milyon kişiyi kapsaması öngörülüyor. Söz konusu düzenlemeden en çok yararlanacak iller arasında Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin'in olduğu ifade edildi. İşte, 2B arazilerine dair merak edilen tüm detaylar...

        • 2

          2B ARAZİSİ NEDİR?

          6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2/B maddesi uyarınca, 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş araziler, orman vasfı dışına çıkarılıyor. Bu kapsamdaki araziler, orman vasfı olmayan, uzun yıllardır vatandaşların kullandığı alanlar olarak kabul ediliyor.

        • 3

          2B ARAZİLER NASIL TECİL EDİLİR?

          Orman Kadastro Komisyonları tarafından orman sınırları dışına çıkarılan bu araziler Hazine adına tescil ediliyor.

          Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında fiili kullanım durumu dikkate alınarak kadastro çalışmaları yapılıyor. Kadastro tutanağının beyanlar hanesinde varsa üzerindeki muhdesatın (yapı, tesis vb.) kime ait olduğu ve kim tarafından ne zamandan beri kullanıldığı belirtiliyor.

        • 4

          DÜZENLEMEDEN YARARLANMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIN NE YAPMASI GEREKİYOR?

          Kullanım kadastro çalışmaları tamamlandıktan ve 2B arazileri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Milli Emlak Genel Müdürlüğüne devredildikten sonra vatandaşların Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvurması gerekiyor.

        • 5

          2B ARAZİ DÜZENLEMESİ ORMANLARI İMARA AÇIK HALE Mİ GETİRİYOR?

          Çalışmanın böyle bir duruma sebebiyet vermesi kesinlikle söz konusu değil. 2B arazileri yaklaşık 100 bin hektar alanı kapsayan zaten sınırları belirlenen, halihazırda vatandaşlar tarafından kullanılan 1981 yılından önce orman vasfını yitirmiş atıl alanlar olarak kabul ediliyor.

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