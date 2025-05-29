2B ARAZİLER NASIL TECİL EDİLİR?

Orman Kadastro Komisyonları tarafından orman sınırları dışına çıkarılan bu araziler Hazine adına tescil ediliyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında fiili kullanım durumu dikkate alınarak kadastro çalışmaları yapılıyor. Kadastro tutanağının beyanlar hanesinde varsa üzerindeki muhdesatın (yapı, tesis vb.) kime ait olduğu ve kim tarafından ne zamandan beri kullanıldığı belirtiliyor.