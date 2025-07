4 kıtadan 27 sanatçıdan özel sergi

Perasma öncülüğü ile 29 Haziran’da “Folding The Sea Into Dresses That Dissolve Like Salt” (Tuz Gibi Çözülen Elbiselere Katlamak Denizi) başlığı ile tüm sanat severlere kapılarını açan sergi, 24 Ağustos 2025 tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor. Bu yıl üçüncü kez gerçekleşen Leros sergi serisinde, ABD, Afrika, Asya ve Avrupa’dan 27 sanatçının eserleri, Kandioglou Konağı ve Lakki İlkokulu’nda yer alıyor. Üçüncü yılına giren Leros Projesi, yine adanın ritmine, geçişlerine ve birlikteliklerine kulak veriyor.

Margaharta Chiarva

Leros Kandioglou Konağı’nda düzenlenen açılış töreni, Türk ve Yunan cemiyet hayatından ünlü isimler, sanatçılar ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Törene Yunanistan Başbakanı’nın eşi Mareva Grabowski-Mitsotakis, Leros Belediye Başkanı Timothy Kottakis, Dimand CEO’su Dimitrios Andriopoulos gibi isimlerin yanı sıra her iki ülkenin tanınmış iş insanları, sergiye katkı sağlayan tüm marka yönetici ve temsilcileri, dünya çapında sanatçılar, oyuncular ve sanatseverler katılım sağladı.

Gülsün Karamustafa

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, böylesine anlamlı bir sanat etkinliğinde yer almaktan duydukları mutluluğu şu şekilde dile getirdi: "Sanat; dili, milliyeti ve sınırları olmayan evrensel bir ruhtur. İnsanları kelimelerden çok duygularla bir araya getiren zamansız bir gücün simgesidir. İDO olarak, Perasma İstanbul’un Leros’ta düzenlediği uluslararası boyuttaki bu sergiye deniz ulaşımı sponsoru ve resmi destekçi olarak katkıda bulunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Sergi yalnızca bir sanat organizasyonu değil; aynı zamanda iki kıyı arasında dostluk bağlarını pekiştiren somut bir örnektir."

Evgenia Vereli John Donne’un “Veda: Yas Tutmayı Yasaklayan” şiirindeki pergel metaforu serginin düşünsel çıkış noktalarından biri. Bir ayağı sabitken diğer ayağıyla genişleyen bir hareketi anlatıyor. Burada bir taraf köklenmeyi, diğer taraf keşfetmeyi temsil ediyor. Yön değil, ritim arayan bir deneyimden söz ediliyor. İki aşığın görünmez ama kopmaz bağı gibi, sergideki hareket de merkezinden uzaklaşsa bile ona sadık kalıyor. Bu yaklaşım adanın doğasıyla da örtüşüyor. Leros, bir yandan sabit bir yer, bir yandan da sürekli değişen bir ritim. Denizle, rüzgarla ve hafızayla birlikte adanın sınırları esniyor. Anlatılar parçalı ama birbirine bağlı bir bütün oluşturuyor. Brian Eno Perasma’nın Leros’taki sergi serisi, bu yaz da sanatseverleri adanın katmanlı tarihi ve doğal manzarasıyla bir diyaloğa davet ediyor. Tüm sanat severler, İDO’nun Turgutreis D Marine’den her gün 09:00’da Leros Adası’na kalkan seferler ile 45 dk’da keyifli bir yolculukla adaya vararak sergiyi gezebilirler. Akşam 17:30’da tekrar Bodrum’a dönüş sağlayabilirler.