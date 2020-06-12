DHA

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik 8 Haziran 2020 tarihinde Çankırı merkezli İstanbul, Çorum ve Kastamonu illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda H.Y., O.M., M.Y., S.C., Ö.Y., S.C., R.Y., H.E. ve F.M. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada av tüfeği, tabanca ve 50 gram bonzai ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında Çankırı'ya getirilen şüpheliler, hastanedeki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.