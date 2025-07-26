4 bin metre yükseklikteki saklı güzellik dağcıları cezbediyor

Kocaeli'den gelen Besna Akın da zorlu bir tırmanış yaptıklarından bahsederek, "Süphan Dağı'nın manzarası inanılmaz güzel. Çıkarken süründürüyor. 'Bir daha gelmesem mi' diye düşündürüyor ama bağımlılık da yapıyor. Bu benim ikinci gelişim. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yorucu olması bile efsane. Zirvede heyecandan ağlamama çok az kaldı" diye konuştu.