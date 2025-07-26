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        Haberler Yaşam 4 bin metre yükseklikteki saklı güzellik dağcıları cezbediyor

        4 bin metre yükseklikteki saklı güzellik dağcıları cezbediyor

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı zirvesinde yer alan volkanik krater göller, dağcıları cezbediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 13:36 Güncelleme: 26.07.2025 - 13:36
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          Ağrı, Bitlis ve Muş sınırında bulunan Türkiye'nin en yüksek 3'üncü dağı olan Süphan, yılın 4 mevsimi dağcılar ve doğa tutkunlarının tırmanış rotasında yer alıyor.

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          Bölgede zirve yapabilmek için saatlerce zorlu tırmanış yapan dağcılar, yüksek sıcaklık nedeniyle gece başladıkları yürüyüşlerini, kar örtüsü üzerinde soğuk havada tamamlıyor.

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          Zirvede yer alan volkanik krater gölleri de doğal güzelliğiyle dağcıları cezbediyor.

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          SAKLI GÜZELLİK KAYIT ALTINA ALINDI

          Dağcıların zirve tırmanışına eşlik eden AA ekibi de bölgede yer alan iki volkanik krater gölü dronla kayıt altına aldı.

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          Sakarya Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Yusuf Aydın, Türkiye'nin her yerinde dağ tırmanışı turları düzenlediklerini söyledi.

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          Son yıllarda Ağrı, Van ve Hakkari bölgesindeki dağlara daha çok geldiklerini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

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          "Sakarya ve İstanbul'dan 20 arkadaşımızla Nemrut, Süphan ve Ağrı Dağı'na zirve yapmaya geldik. Ekibimiz heyecanlı ve çoğu ilk defa bu dağa çıkacak. Süphan'dan sonra inşallah Ağrı Dağı'na çıkacağız.

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          Ağrı Dağı'na çıkmak güzel bir his, ekip çıkarmak daha güzel bir his. Zirvede arkadaşların mutluluk gözyaşlarına ortak olmak çok güzel bir duygu."

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          "SÜPHAN DAĞI'NI İZLEMEK KEYİFLİ OLUYOR"

          Dağcılardan Yeşim Öztürk ise Süphan Dağı'na tırmanışın zor olduğu kadar keyifli olduğunu anlattı.

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          İlk defa Süphan Dağı'na tırmanmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Öztürk, "Bursa'dan geldim orası çok sıcaktı. Zaten nemden durulmuyor ama burası çok güzel. Burada biraz üşüdük. Süphan Dağı'nı izlemek keyifli oluyor. İlk kez geliyorum zirvede karı da gördük" dedi.

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          Kocaeli'den gelen Besna Akın da zorlu bir tırmanış yaptıklarından bahsederek, "Süphan Dağı'nın manzarası inanılmaz güzel. Çıkarken süründürüyor. 'Bir daha gelmesem mi' diye düşündürüyor ama bağımlılık da yapıyor. Bu benim ikinci gelişim. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yorucu olması bile efsane. Zirvede heyecandan ağlamama çok az kaldı" diye konuştu.

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          Alman turist Uwe Kastner, Almanya'dan karavanla gezerek Türkiye'ye geldiklerini, ülkenin tarihi ve doğal güzellikleri çok beğendiklerini ifade etti.

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