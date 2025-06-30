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        Haberler Kültür-Sanat 4. Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Aizanoi Antik Kenti’nde gerçekleştirildi

        4. Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Aizanoi Antik Kenti’nde gerçekleştirildi

        Arnica Art Land Sanat Çalıştayı'nın dördüncüsü Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde düzenlendi. 21-28 Haziran tarihleri arasında "Kibele'den Aba Sultan'a Doğduğu Toprağa Akan Sanat" sloganıyla gerçekleştirilen çalıştaya, farklı disiplinlerden 21 sanatçı katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 15:13 Güncelleme: 30.06.2025 - 15:14
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        Aizanoi Antik Kenti'nde sanat çalıştayı
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        Her yıl Anadolu’nun farklı bir ilinde gerçekleşen ve sanatın köklerine dönüşünü simgeleyen Arnica Art Land Sanat Çalıştayı, bu yıl Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki tarihi Aizanoi Antik Kenti’nde düzenlendi.

        21-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen çalıştay, MÖ 3000 yıllarına ait yerleşim izlerinin bulunduğu kentte, 21 sanatçının katılımıyla sanatı doğduğu topraklarla bir kez daha buluşturdu.

        Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Kurucusu ve Danışma Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer’in hayata geçirdiği ve Fırat Neziroğlu’nun küratörlüğünde gerçekleşen çalıştayın ana mekanı yine doğanın kendisi oldu.

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        Ana Tanrıça Kibele’nin adının Meter Steunene olarak bilindiği coğrafyada sanatçılar tarihin büyülü atmosferinde, resim, heykel, fotoğraf, seramik, çini, dokuma, keçe ve dijital sanat alanlarında eserlerini ortaya çıkardılar.

        Eserler Aizanoi Antik Kenti’nde bulunan Zeus Tapınağı’nın bahçesinde binlerce yıllık tarihle buluştu.

        Çalıştaya katılan 21 sanatçının eserleri 27 Haziran’da, yaklaşık bin 750 yıl önce inşa edilen ve dünyanın ilk borsa binası olarak kabul edilen tarihi yapıların da bulunduğu alanda düzenlenen sergide görücüye çıktı.

        Antik kentin ilham verici doğasında farklı teknikleri kullanarak eserlerini oluşturan sanatçılar, yöre halkının çok uzun süredir geleneği olan “Aba Sultan Yağmur Duası” etkinliğine de katıldılar.

        Çalıştayda Özlem Varol’un düzenlediği çini atölyesi de farklı sanat anlayışlarına sahip isimleri yeni deneyimlerde buluşturdu.

        Çalıştay boyunca Asiye Cengiz, Beril Sümer Reis, Ecem Dilan Köse, M. Emir Yılancı, Esen Baydemir, Gülderen Depas, Jala Azizova, Jamie Norman, Kadriye İnal, Mahir Kurtulan, Mehmet Ali Yıldız, Oğuz Biçer, Orçun Kaya, Ömür Tokgöz, Özlem Altınbilek, Özlem Daylan Bozoğlan, Özlem Varol, Ramil Mammadli, Selçuk Gürışık, Senur Akın Biçer ve Yasemin Keltek tarafından üretilen eserler, Aizanoi Antik Kenti’nde bulunan Zeus Tapınağı’nda sergilendi.

        Dünya ticaret tarihi açısından da önemli bir yere sahip olan Aizanoi’daki ilk borsa binası olarak bilinen yapıların da yer aldığı tarihi alanda düzenlenen sergiye çok sayıda sanatsever katıldı.

        Öte yandan çalıştay sürecinde ortaya konan eserler daha sonra İstanbul ve farklı illerde de görülebilecek.

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        #Aizanoi Antik Kenti
        #Arnica Art Land Sanat Çalıştayı
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