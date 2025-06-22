Tarih yaprakları 4 Aralık 2001'i gösteriyordu. Taksici Necmi bey, kızının nişanı için pastaneden hazırlattığı pastayı alarak arabaya koydu. Kızının nişanı için bu akşam işi erken bırakacaktı. Tam o sırada yolda bir genç adam elini kaldırarak taksiye binmek istedi.

Necmi bey genç adamın gideceği istikamet kendi gittiği istikamet olunca, o akşam için son yolcusunu alayım dedi. Aldığı bu yolcunun onun ölümüne neden olacağını asla düşünmemişti. Ve o saatten sonra inanılmaz olayların ilk halkası yaşanmaya başlandı.

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BİRKAÇ SAAT SONRA

Soğuk bir havanın yaşandığı İstanbul'da emniyetin telsiz kanalında rutin muhabere yapılıyordu. Emniyetin telsiz kanalından bir süre sonra, “Tüm ekiplerimiz dinlemede kalsın merkez konuşuyor. 88 155 ivedi Cengiz Topel Saygılı sokağa geçin. 45 42 siz de hemen olay bölgesine geçin EX şahıs söz konusu” anonsu geçti. 88 155 kodlu ekip Sarıyer İlçe Emniyeti'ne bağlı ekipti. 45 42 ise Gayrettepe’nin en ağır kısmı olan cinayet masasının önemli ekiplerinden İsa Başköy’ün ekibiydi. 45 42 ekip olay yerine çağrılıyorsa bir cinayet vakası olduğunun işaretiydi.

REKLAM TAKSİCİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ O gün cinayet masasında nöbetçi ekip olan cinayet uzmanı İsa Başköy ve ekibi hızla verilen adrese gitti. Cinayet uzmanı emekli polis memuru İsa Başköy, daha sonra filmleri aratmayan bir olay zincirine dönüşecek olan o günü şöyle anlattı: "Biz olay yerine gittiğimizde bir taksici cinayetiyle karşılaştık. O dönem amirimiz olan Mehmet Şahne amirimiz de hemen olay yerine geldi. Tabii olay yeri inceleme çalışmasını bitirdikten sonra biz de inceleme yaptık. Arabada bir pasta vardı. Bu pasta da neyin nesi acaba dedik. Şüpheli bu pastayla binmiş olabilir diye düşündük. O dönem ticari taksi cinayetleri ve gasp olaylarının yoğun olduğu bir dönemdi. Taksicinin kimliğini belirledik.” HÜZÜNLENDİREN AYRINTI Öldürülen taksici Necmi beydi. O akşam nişanlanacak olan kızı için pastasını alan Necmi bey, yolda kalmasın diye aldığı yolcu tarafından öldürülmüştü. Cinayet uzmanı Başköy, pasta ayrıntısını aile ile görüştükten sonra öğrendiklerini belirterek “Biz bunu öğrenince çok üzüldük. Bu olayı çözmemiz lazımdı. Birçok olayda genelde amirlerimiz dışarıda pek çalışmaz, yönetici olarak yer alırdı bu olayda Mehmet Şahne amirimiz bizzat sokakta bizimle birlikte çalışmaya başladı. Taksi nereden geldi, ne tarafa gidiyordu. Tüm bunları araştırıp bir bir notlarımızı aldık. Amirimiz bölgeyi metrelerle ölçüyordu. Bu kadar titiz çalışılıyordu.” dedi.

PASTA NEREDEN ALINDI Cinayet masasının deneyimli ekibi, çalışmasını sürdürüyordu. Taksici tarafından alınan pastanın nerede alındığı tespit edildi. Pastanın alındığı yer olay bölgesine çok uzak değildi. O zaman şüphelinin bindiği yer de pastanenin hemen yakınlarında olmalıydı. Başköy, pastaneciyle görüştüklerini belirterek “Pastane sahibi, pastanın kendisinden alındığını hatırladı. Taksiciyi tarif etti. Yanında kimse var mı diye sorduk olmadığını söyledi. Biz maktulümüzün pastayı aldıktan sonra gittiği istikamete yönelik sokak çalışması yapmaya başladık. Taksiye binen kişiyi gören kimse var mı yok mu diye. Bir kişiyi bulduk. Bize taksiye binen bir kişiyi tarif etti.” ifadelerini kullandı. REKLAM GÖZALTINA ALINAN BİRİ DİKKAT ÇEKTİ Cinayet masası eşkal doğrultusunda çalışmalarını derinleştirdi. Bu arada Asayiş Şube’nin diğer kısımlarında da alınan tüm şüpheliler gözden geçiriliyordu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği bir dolandırıcılık operasyonunda bazı kişileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerden biri cinayet masasının günlerdir aradığı taksici katilinin eşkaline uyuyordu. Hemen bu kişi arka planda incelenmeye başlandı. Yapılan çalışmalar sonucunda bu kişinin olay günü o bölgede olduğuna dair bilgiler elde edildi.

SORGUDA İTİRAF ETTİ Bu kişi cinayet masası tarafından sorgulanmak üzere alındı. Soruşturma memurlarına cinayetle ilgisinin olmadığını söyledi. Ancak yalan söylediği belliydi. Sorgudan geçmesi gerekiyordu. O dönemin sorgu teknikleri çok önemliydi. Başköy, bu kişinin sorgusunu kendisinin yaptığını belirterek “Şüpheliyi sorgu odasına aldım. Amirimiz de bizzat sorgu odasında bulundu. Bu kişiyi sorguladım. Kabul etmedikçe, farklı sorularla sıkıştırdım. Terler akmaya başladı. Sağlı sollu çapraz sorguyla cinayeti itiraf etti. Taksiye nerede bindiğini nerede olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Anlattıkları bire bir olay örgüsüne uyuyordu." şeklinde konuştu. BİR CİNAYETİ DAHA ÇIKTI Başköy, sorgu sırasında şüphelinin ağzından bir kelime kaçırdığını fark ettiğini söyleyerek, “Bu kişi ağzından bir kelimeyi kaçırmıştı. Amirim dur dedim sorguya devam edeceğim dedim. Çünkü başka bir suçu daha olabilir dedim. Sorguma devam ettim. Kimdi o demek istediğin kişi dedim. Bir süre sonra tamam şu cinayeti de ben işledim dedi. Bize faili meçhul olan bir cinayeti işlediğini söyledi. Sorguda iki cinayeti de itiraf etti. Günlerdir aradığımız katili bulmuştuk.” ifadelerini kullandı.

REKLAM BİTTİ DÜŞÜNÜLMÜŞTÜ Yer gösterme yapıldı. Katil zanlısı taksiciye nereden bindiğini ve nerede nasıl öldürdüğünü detaylarıyla göstererek anlattı. Cinayet masası için önemli bir cinayet vakası çözülmüştü. Katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başköy ve ekibi yeni cinayet dosyalarının peşinden koşarken, bu vakanın sonlandığını düşünmüşlerdi. Ancak tutuklanan şüphelinin bir süre sonra inanılmaz bir cinayet zincirinin içinde yer alacağını kimse düşünememişti. Cinayet uzmanı emekli polis memuru İsa Başköy CEZAEVİNDEN ÇIKTI Başköy, olaydan sonra diğer yaşanan olaylara baktığını belirterek, “Biz işimizi yaptık. Katili yakaladık. Artık sonradan kendi bölgemizden olan işlere bakmaya devam ettik. Tabii sonradan bizim şüphelimizin içinde yer aldığı yaşanan olaylar oldu. O olaylara da başka ekip arkadaşlarımız baktı.” dedi. Başköy ve ekibinin çözdüğü bu olay sokak polisliğinin önemini bir kez daha gözler önüne sermişti. Ve bu çalışma polis okullarında ders olarak anlatıldı. Aylar sonra inanılmaz olayların içinde yer alacak olan tutuklu bulunan taksici katili Hakan Y. psikolojik sorunları yüzünden tahliye edildi. 2 kişiyi öldüren katil zanlısı 6 veya 7 ay sonra tahliye edilmişti.

KAYIPLARA KARIŞTI Cezaevinden sessiz sedasız çıkan taksici katili, bir süre ortalarda görünmedi. Yabancı uyruklu bir sevgilisi olan ve herhangi bir suçtan dolayı yakalanmayan katil zanlısının nerelerde olduğu pek bilinmiyordu. REKLAM SERİ CİNAYETLER İŞLEYEN KATİL YAKALANDI Aradan tam bir yıl geçmişti. Kağıthane’de tesadüfen Nevzat M. adlı bir şüpheli yakalandı. Şüphe üzerine yakalanan Nevzat M.'nin, vereceği ifadeler kan donduran cinayetlerin ayrıntılarına uzanacaktı. Cinayet masası tarafından Gayrettepe’ye götürülen Nevzat M., sorguya alındı. Yapılan sorguda Nevzat M.’nin seri cinayetler işleyen cani bir katil olduğu ortaya çıktı. İLK CİNAYETİ ADANA’DA Nevzat M., seri cinayetlerine ilk Adana’da başlamıştı. Ortaya çıkan ayrıntılar ise şöyleydi; Adana Ceyhan’da 2002 yılının mart ayında Murat T. adlı kişi, kendisini aldattığı gerekçesiyle eski eşini başına tek kurşun sıkarak öldürdü. Murat T. tutuklanıp cezaevine gönderildi. Bu olaydan 40 gün sonra da Murat T.’nin ağabeyi Selahattin T. silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Bu cinayeti işleyen Nevzat M.’ydi. TAKSİCİ KATİLİ VE SEVGİLİSİNİ DE ÖLDÜRMÜŞ Nevzat M.’nin sorgusunda ortaya çıkan en ilginç cinayetlerden biri de taksici Necmi beyi öldüren ve kısa sürede tahliye olan katil zanlısı Hakan Y.’nin öldürülmesiydi. Nevzat M. sorguda, Hakan Y. ile Rus sevgilisini Kumkapı’da bir evde öldürüp bodrum katta gömdüğünü söyledi. Bu bilginin doğru olup olmadığının tespit edilmesi için hemen Nevzat M. ve sonradan ortağı olduğu belirlenen Cumali T. Kumkapı’daki adrese götürüldü.

CESETLER ORTAYA ÇIKTI Polis, Nevzat M.’nin cesetleri gömdüklerini söylediği Kumkapı, Zindandelen Sokak'taki evde kazı yaptı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından üzerleri çöple ve 10 torba kireçle kaplanmış cesetlere ulaşıldı. Yüzeye yakın gömülen ve üzerine kireç dökülen Hakan Y. ile sevgilisine ait olduğu bildirilen cesetler bulundu. İLGİNÇ RASTLANDI 10 Aralık 2002’de bulunan cesetler incelemeye alındı. Hakan Y.’nin kolundaki saatin hala çalıştığı dikkat çekti. Şüpheliler, Hakan y.’yi uyuşturucu parası yüzünden anlaşmazlığa düşüp çırılçıplak soyarak önce işkence ettiklerini söyledi. Sevgilisini de kendilerini tanıdığı için öldürdüklerini anlattılar. Ortaya çıkan tarih ayrıntısı ise ilginç bir rastlantıyı gözler önüne serdi. Hakan Y., ile sevgilisi, 4 Aralık 2002’de öldürülmüştü. Hakan Y., taksici Necmi beyi tam bir yıl önce yani 4 Aralık 2001’de öldürmüştü.