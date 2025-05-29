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        Haberler Spor Diğer 36. Koç Topluluğu Spor Şenliği'nde 3 kıtadan, 20 ülkeden 6.000'i aşkın Koçlu mücadele etti - Diğer Haberleri

        36. Koç Topluluğu Spor Şenliği'nde 3 kıtadan, 20 ülkeden 6.000'i aşkın Koçlu mücadele etti

        Türkiye'nin ilk kurumsal şenliği olan Koç Topluluğu Spor Şenliği'nin 36. yılında 3 kıtadan, 20 ülkeden 6.000'i aşkın Koç Topluluğu çalışanı müsabakalarda bir araya geldi. Koç Topluluğu'nun dünyanın birçok ülkesindeki çalışanlarının katılımıyla uluslararası bir organizasyon olarak gerçekleşen spor şenliğinde, 20 branş ve 30 kategoride 775 takım yarıştı. Bu yıl ilk kez 36. Koç Topluluğu Spor Şenliği kapsamında Koç Topluluğu Spor Kulübü tarafından Umut Kentlerde de spor turnuvaları yapıldı. Koç Topluluğu bünyesindeki Bağlarbaşı Abdülmecid Efendi Korusu'ndaki kapanış törenine Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal, Koç Holding ve Koç Topluluğu üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Koç Topluluğu çalışanları ve aileleri de katıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 12:08 Güncelleme: 29.05.2025 - 12:08
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        36. Koç Topluluğu Spor Şenliği düzenlendi!
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        Koç Topluluğu’nun kurucusu merhum Vehbi Koç’un 1989 yılında çalışanların sosyal yaşamlarını desteklemek, bireysel ve takım sporlarında yer almalarını teşvik etmek, spor sayesinde şirketler arası sinerji ve dayanışmayı artırmak amacıyla başlattığı ve Türkiye’nin ilk kurumsal şenliği olma özelliğini taşıyan Koç Topluluğu Spor Şenliği, bu yıl 36. kez düzenlendi. 8 Şubat – 25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen şenlik, 3 kıtadan Türkiye dahil 20 farklı ülkeden bir araya gelen 6.000’i aşkın Koçlu sporcunun katılımıyla küresel bir spor organizasyonu olarak gerçekleşti.

        Koç Topluluğu’nun dünyanın birçok ülkesindeki çalışanlarının her geçen yıl artan ilgisiyle büyüyen Koç Topluluğu Spor Şenliği’nde bu yıl toplam 20 branş ve 30 kategoride düzenlenen müsabakalarda 775 takım mücadele etti. Atletizm, basketbol, futbol, yüzme, voleybol, badminton, masa tenisi, yelken, kürek, dragon boat, bowling gibi çok çeşitli spor dallarında gerçekleşen şenlikte bu yıl ilk kez padel ve golf branşları da yer aldı. Bu yıl ikinci defa engel tanımayan sporcuların dahil olduğu müsabakalarda mücadele eden sporcular azimleriyle tüm katılımcılara örnek olurken, Koç Topluluğu’na uzun yıllar katkı sağlayan Koç Emeklileri de kendilerine özel açılan branşlara yoğun bir katılım gösterdiler. Ayrıca, bu yıl ilk kez Koç Topluluğu Spor Kulübü tarafından Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki Umut Kentlerde de spor turnuvaları düzenlendi. 10–14 yaş arası çocukların katılımıyla 3x3 basketbol, voleybol, futbol ve kros branşlarında turnuvalar yapıldı.

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        İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya ve Samsun olmak üzere 7 şehirde düzenlenen müsabakaların ardından, 25 Mayıs Pazar günü Abdülmecid Efendi Korusu’nda yapılan Koç Topluluğu Spor Şenliği’nin kupa töreninde Ulu Önder Atatürk’ün, toplumsal birlik ve beraberliğin temel taşlarından biri olarak gördüğü sporun birleştirici ruhu, bu yıl da büyük bir coşkuyla hayat buldu.

        LEVENT ÇAKIROĞLU: KOÇ TOPLULUĞU BİRÇOK ALANDA OLDUĞU GİBİ KURUMSAL SPOR ORGANİZASYONU KONUSUNDA DA LİDER

        Koç Topluluğu Spor Şenliği kapanış töreninde konuşan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Koç Topluluğu, birçok alanda olduğu gibi kurumsal spor organizasyonu konusunda da lider. 36 yıl önce 4 branşta 500 sporcuyla başladığımız bu organizasyonda, Türkiye’nin de içinde bulunduğu toplam 20 ülkeden 6368 sporcu arkadaşımız, bu yılki Koç Olimpiyatları’na katıldılar.

        Bu organizasyonun, uluslararası şirketlerimizin de katılımıyla daha farklı bir boyuta gelmiş olmasından gerçekten mutluluk duyuyorum. Zira bu tablo, Topluluğumuzun çok uluslu, çok kültürlü yapısını çok güzel yansıtıyor. Bu yapımızla da iftihar ediyoruz” dedi.

        Bu yılki Spor Şenliği’nde Koç Topluluğu Spor Kulübü’nün öncülüğünde Umut Kentlerde açılan spor okulları öğrencilerinin de yer aldığını ifade eden Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Koç Topluluğu Spor Kulübü’nün organize ettiği spor okulları çerçevesinde bu yıl olimpiyatlarımıza Umut Kentlerden evlatlarımız da katıldılar. Her geçen gün oradaki evlatlarımızın spor faaliyetleri sayesinde gelişimlerini görmekten de büyük mutluluk duyuyorum.”

        Umut Günal: “Bugüne kadar yaklaşık 100 bin sporcunun müsabakalarda yarıştığını görüyoruz. İlginin artarak devam etmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz”

        Bu yıl 36'ncısı düzenlenen Koç Topluluğu Spor Şenliği’nin yaklaşık 9 yıldır uluslararası bir boyut kazandığını belirten Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal ise konuşmasında şunları aktardı:

        “Bu yılki organizasyonumuza Türkiye dahil 20 ülkeden toplamda 6 binin üzerinde çalışma arkadaşlarımız katıldı. 1.200’ün üzerinde kadın çalışma arkadaşımızla birlikte emeklilerimiz, engel tanımayan sporcu arkadaşlarımız da bizlerleydi. Bu kapsayıcı organizasyonda geçtiğimiz 36 yıla baktığımızda bugüne kadar yaklaşık 100 bin sporcunun müsabakalarda yarıştığını görüyoruz. İlginin artarak devam etmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hem Koç Holding insan kaynakları hem de şirketlerimizdeki insan kaynakları ekipleri olarak çalışma arkadaşlarımızın esenliği, fiziki ve zihinsel sağlığı bizim en büyük önceliklerimiz arasında. Hastanelerimiz, Emekli Vakfımız, Koç Topluluğu Spor Kulübü ve KoçAilem Programı ile çalışma arkadaşlarımızın bütünsel refahını desteklemeye devam ediyoruz.

        Bu yıl ilk kez Umut Kentlerde de şenlik müsabakaları düzenlendiğinin altını çizen Umut Günal; “Bu yıl ilk kez Koç Topluluğu Spor Kulübü tarafından Umut Kentlerde de spor turnuvaları düzenlendi. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki Umut Kentlerde yaşayan 10–14 yaş arası kız ve erkek çocuklarımızın katılımıyla 3x3 basketbol, voleybol, futbol ve kros branşlarında turnuvalar yapıldı. Şampiyon olan 41 kardeşimize ödüllerini takdim etmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” diye ekledi.

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