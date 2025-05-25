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        Haberler Gündem Güncel 35 kişi kanyonda mahsur kaldı | Son dakika haberleri

        35 kişi kanyonda mahsur kaldı

        Adana'da Kapıkaya Kanyonu'nda gezintiye çıkan 35 kişi, Çakıt Çayı'nın debisinin yükselmesiyle mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, halat ve can simitleriyle mahsur kalanları kurtardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 20:12 Güncelleme: 25.05.2025 - 20:18
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        35 kişi kanyonda mahsur kaldı
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        Adana Karaisalı ilçesindeki Kapıkaya Kanyonu’na gezintiye giden, aralarında çocukların da bulunduğu 35 kişi, Çakıt Çayı’nın debisinin yükselmesiyle bölgede mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, halat ve can simitleriyle müdahalesiyle mahsur kalanlar, çayın karşısına geçirilerek kurtarıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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