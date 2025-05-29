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        Haberler Kültür-Sanat 32. İstanbul Caz Festivali genç cazcılarını seçti

        32. İstanbul Caz Festivali genç cazcılarını seçti

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 32. İstanbul Caz Festivali kapsamında konser verecek ve birlikte albüm kaydedecek Genç Caz+ grupları belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 15:13 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:13
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        32. İstanbul Caz Festivali genç cazcılarını seçti
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        Bu yıl 23. kez düzenlenen Genç Caz+ programı kapsamında festivalde yer alacak gruplar, 25 Mayıs Pazar günü Salon İKSV’de gerçekleştirilen Değerlendirme Konseri'yle belirlendi.

        Eyüp Trio, Fuji, KAOS, leviers, Pûr ve Triosu, 32. İstanbul Caz Festivali’nde şehrin farklı semtlerindeki parklarda ücretsiz gerçekleştirilecek Parklarda Caz etkinliklerinde sahneye çıkacak ve Genç Caz+ 25 albümünde özgün eserleriyle yer alacak.

        Albüm, kariyerlerinin başlangıcındaki sanatçıların yeni yapıtlar üretebilmesi için yaratılan İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu’nun desteği ve Warner Music Türkiye’nin işbirliğiyle önümüzdeki sonbaharda yayınlanacak.

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        Genç Caz+’ya seçilen gruplar 6, 12 ve 13 Temmuz tarihlerinde Ataşehir Amfili Park, Beylikdüzü Yaşam Vadisi ve Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı’nda yapılacak Parklarda Caz konserlerinde ücretsiz dinlenebilecek.

        Belirlenen gruplar ayrıca Genç Caz+ 25 albümünde müzik sektörünün değerli isimleriyle yakından çalışma fırsatı bulacak.

        2025 Genç Caz+ Seçici Kurulu’nda; müzisyen Ayşe Tütüncü, müzisyen Çağıl Kaya, radyo programcısı Dr. Hakan Rauf Tüfekçi, İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer, müzisyen Nihal Saruhanlı, Genç Caz+ Müzisyeni ve Aposto CEO’su Orhun Canca ve yapımcı Sinan Sakızlı yer aldı.

        Genç Caz+ programı, Türkiye’de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen 28 yaş ve altındaki genç müzisyen toplulukların festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturmanın yanı sıra onları teşvik etmeyi, yönlendirmeyi ve profesyonel müzik dünyasına hazırlamayı amaçlıyor.

        Genç Caz+ konserleri, geçen 23 yılda 100’e yakın genç müzisyen ve topluluğa dünyaca ünlü caz sanatçılarıyla aynı festivalde yer alma imkânı tanıdı. İstanbul Caz Festivali’nin ardından Genç Caz+ katılımcıları, başka festivallere de katılma ve Türkiye ile yurtdışındaki çeşitli caz kulüplerinde sahneye çıkma fırsatı buldu.

        Geçtiğimiz yıllarda Genç Caz+’ya katılan müzisyen ve topluluklar arasında Gevende, Mikado, Ece Göksu, Ozan Musluoğlu, Cem Tuncer, Büşra Kayıkçı, Batuhan Şallıel ve Anıl Şallıel, Volkan Topakoğlu, Yaşam Hancılar, Cihan Mürtezaoğlu, Deniz Taşar, Çağrı Sertel, Ekin Cengizkan, Başak Yavuz, Tolga Erzurumlu, Tümer Uluçınar, Hakan Başar, Geeva Flava, Eylül Biçer, Sanat Deliorman, İpek Dinç, Can Tutuğ, Cazzip Project, The Kites ve Gagarin Jazz Band bulunuyor.

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        #32. İstanbul Caz Festivali
        #genç cazcılar
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