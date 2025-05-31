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        Haberler Bilgi Gündem 31 Mayıs bugün Taksim, Şişhane durağı açık mı, metro duruyor mu, neden kapatıldı, Taksim Kabataş füniküler neden çalışmıyor?

        31 Mayıs 2025 Cumartesi bugün Taksim-Şişhane metro durağı açık mı, füniküler neden kapatıldı?

        Metro İstanbul, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir duyuruda bulundu. Yapılan yazılı açıklamaya göre; bazı metro durakları ile Kabataş-Taksim füniküler hattı geçici olarak hizmete kapatıldı. Peki, hangi metro durakları kapatıldı, seferler ne zaman normale dönecek? İşte, 31 Mayıs Taksim metrosunda son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 10:39 Güncelleme: 31.05.2025 - 10:39
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        • 1

          Metro İstanbul, İstanbul genelindeki ulaşımı etkileyen önemli bir açıklama yaptı. Yapılan duyuruda, bazı metro istasyonlarının ve Kabataş-Taksim füniküler hattının geçici süreyle hizmet dışı bırakıldığı bildirildi. Peki, hangi metro istasyonları kapalı, ulaşım ne zaman normale dönecek? İşte, 31 Mayıs itibarıyla Taksim metrosu ve diğer hatlarda son gelişmeler...

        • 2

          31 MAYIS 2025 CUMARTESİ BUGÜN TAKSİM-ŞİŞHANE DURAĞI AÇIK MI?

          İstanbul Valiliği, bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının kapandığını duyurdu.

        • 3

          BUGÜN TAKSİM METROSU VE FÜNİKÜLER ÇALIŞMIYOR MU?

          Metro İstanbul, 31 Mayıs Cumartesi bazı Taksim ile Şişhane durağının İstiklal Caddesi çıkışının ve füniküler hattının kapanacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

          "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

        • 4

          METRO VE FÜNİKÜLER SEFERLERİ NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

          Bugün saat 15.00 itibarıyla kapatılan metro durakları ve füniküler hattı ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak. Henüz seferlerin saat kaçta normale döneceği bilinmiyor.

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