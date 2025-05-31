Metro İstanbul, İstanbul genelindeki ulaşımı etkileyen önemli bir açıklama yaptı. Yapılan duyuruda, bazı metro istasyonlarının ve Kabataş-Taksim füniküler hattının geçici süreyle hizmet dışı bırakıldığı bildirildi. Peki, hangi metro istasyonları kapalı, ulaşım ne zaman normale dönecek? İşte, 31 Mayıs itibarıyla Taksim metrosu ve diğer hatlarda son gelişmeler...