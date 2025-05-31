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        Haberler Bilgi Gündem 31 Mayıs 2025 Pazartesi son depremler listesi: AFAD ve Kandilli ile bugün en son nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

        31 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        Türkiye'de her gün yer kabuğunun farklı bölgelerinde çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geliyor. Bu sarsıntıların birçoğu hissedilmeyecek kadar küçük olsa da, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak izlenip kayıt altına alınıyor. 31 Mayıs 2025 tarihinde de ülkenin farklı noktalarında arka arkaya depremler kaydedildi. Peki, gün içerisinde hangi illerde deprem oldu, büyüklükleri neydi? İşte, 31 Mayıs 2025 tarihli güncel son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 07:56 Güncelleme: 31.05.2025 - 10:48
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        • 1

          Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle sık sık deprem gerçeğiyle yüzleşiyor. Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen yer sarsıntıları, hem kamuoyunun hem de uzmanların dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor. 31 Mayıs 2025 tarihinde de çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geldi. Bu depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydedilerek kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, bugün hangi bölgelerde deprem oldu, şiddeti neydi? İşte detaylar...

        • 2

          BİNGÖL SALLANDI

          Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 09.28'de 2.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 14.96 kilometre altında yaşandı.

        • 3

          EGE DENİZİ'NDE PEŞ PEŞE DEPREM

          Ege Denizi'nde saat 01.31'de 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından saat 09.39'da 3.1 büyüklüğünde başka bir deprem daha oldu.

        • 4

          BURDUR DA SALLANDI

          Burdur'un Altınyayla ilçesinde saat 05.37'de 2.6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 9.99 kilometre altında kaydedildi.

        • 5

          TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

          Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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