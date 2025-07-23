Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 30 yıldır ata tohumundan vazgeçmiyor | Son dakika haberleri

        Taşköprü'de çiftçi Kayıkcı, 30 yıldır ata tohumundan vazgeçmiyor

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ata tohumundan vazgeçmeyen sarımsak üreticisi Hasan Kayıkcı, 30 yıldır aynı tohumu kullanıyor. Kayıkcı, "30 yıldır hiç değiştirmeden ektim. Ata tohumu dediğimiz tohumumuz. Çok verimli olmayabilir. Çin'den gelen sarımsakları dikenler oluyor. Ben ise 30 yıldır hiç değiştirmedim, aynı tohumu ekiyorum. Oğluma da 'Bu tohumu ekmeye devam et' diyorum. Bizim gerçek sarımsağımız budur... Bu sarımsak 10-11 ay hiç bozulmadan saklanır. Öbür sarımsaklar 2-3 ayda çürür gider. Bizim sarımsağımızın 11 ay dayanma özelliği vardır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 14:52 Güncelleme: 23.07.2025 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretici Hasan Kayıkcı, 30 yıldır ata tohumu kullanıyor.

        • 2

          Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'de coğrafi işaret tescili bulunan Taşköprü sarımsağı, bölgede bu yıl yaklaşık 28 bin dekar alanda üretiliyor. Bölgede "beyaz altın" olarak nitelendirilen sarımsağın hasadı devam ediyor.

        • 3

          İlçeye bağlı Karşı köyünde yaşayan Hasan Kayıkcı da yaklaşık 15 dekar alanda sarımsak üretimi gerçekleştiriyor.

        • 4

          Hasan Kayıkcı, ailece tarlada çalıştıklarını, yıllardır sarımsak dışında başka bir ürün yetiştirmediklerini söyledi.

        • 5

          Taşköprü sarımsağının Çin sarımsağıyla karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Kayıkcı, "Ayrı bir tadı, aroması ve lezzeti vardır. Dişi, pembe ve kırmızı, acı ve sert olur. İçerisindeki selenyum miktarı Taşköprü'ye özgüdür, başka yerde bulunmaz. Taşköprü sarımsağına, 'beyaz altın' deriz, çünkü dışının rengi bembeyazdır. Renk, kalite ve aroma olarak hiçbir sarımsak Taşköprü sarımsağını tutmuyor" dedi.

        • 6

          Kayıkcı, askerden geldikten sonra ata tohumunu kullanmaya başladığını dile getirerek, şöyle devam etti: "1995'te buradan tohum almıştım, gerçek Taşköprü sarımsağı. 30 yıldır hiç değiştirmeden ektim. Ata tohumu dediğimiz tohumumuz. Çok verimli olmayabilir. Çin'den gelen sarımsakları dikenler oluyor. Ben ise 30 yıldır hiç değiştirmedim, aynı tohumu ekiyorum. Diğer sarımsakların verimi fazla ama bu sarımsağın yerini tutmuyor. Bu tohumu kaybetmemek için uğraşıyoruz. Oğluma da 'Bu tohumu ekmeye devam et' diyorum. Bizim gerçek sarımsağımız budur."

        • 7

          Taşköprü sarımsağının raf ömrünün uzun olduğuna işaret eden Kayıkcı, "Mutfağa ya da depoya koyarsın. Bu sarımsak 10-11 ay hiç bozulmadan saklanır. Öbür sarımsaklar 2-3 ayda çürür gider. Bizim sarımsağımızın 11 ay dayanma özelliği vardır" ifadesini kullandı.

        • 8

          Hasan Kayıkcı'nın eşi Mediha Kayıkcı ise sarımsağın ekiminden hasadına kadar kadınların her aşamasında aktif rol oynadığına dikkati çekerek, "Kadınlarımızın emeği çoktur bu işte. Mart ayından hasada kadar hemen hemen her işini kadın yapar. Biz ata tohumu ekiyoruz" diye konuştu.

        • 9
        • 10
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Yerli sosyal medya platformu Next
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rekor kırdı
        Rekor kırdı
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        "Bugün olsa yine o kadını bulurum"
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Sigara içene de ceza geliyor
        Sigara içene de ceza geliyor
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Habertürk Anasayfa