Kayıkcı, askerden geldikten sonra ata tohumunu kullanmaya başladığını dile getirerek, şöyle devam etti: "1995'te buradan tohum almıştım, gerçek Taşköprü sarımsağı. 30 yıldır hiç değiştirmeden ektim. Ata tohumu dediğimiz tohumumuz. Çok verimli olmayabilir. Çin'den gelen sarımsakları dikenler oluyor. Ben ise 30 yıldır hiç değiştirmedim, aynı tohumu ekiyorum. Diğer sarımsakların verimi fazla ama bu sarımsağın yerini tutmuyor. Bu tohumu kaybetmemek için uğraşıyoruz. Oğluma da 'Bu tohumu ekmeye devam et' diyorum. Bizim gerçek sarımsağımız budur."