30 Mayıs 2025 reyting sonuçları bekleniyor: Cuma günü en çok ne izlendi?
30 Mayıs Cuma günü televizyon kanallarında yayınlanan programlar, izlenme oranları açısından büyük bir rekabete sahne oldu. Prime time kuşağında ekrana gelen sevilen diziler, filmler ve yarışmalar izleyicileri ekran başına kilitlerken, bazı yapımlar beklentileri aşan performanslar sergiledi, bazıları ise listelerde alt sıralarda yer aldı. Gün sonunda açıklanan reyting verileri, izleyici tercihlerini net bir şekilde ortaya koydu. İşte, 30 Mayıs 2025 Cuma gününün en çok izlenen yapımları ve ilk 10 reyting listesi…
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30 Mayıs 2025 Cuma günü televizyon ekranlarında yine hareketli ve rekabet dolu bir gün yaşandı. Gündüz kuşağında yayınlanan magazin, haber ve eğlence içerikleri izleyicilerin ilgisini çekerken, prime time kuşağında yayınlanan diziler, filmler ve yarışma programları ekran başında kıyasıya bir izlenme mücadelesi verdi. Reyting sıralamaları, gün sonunda hangi yapımların izleyiciden tam not aldığını ortaya koydu. İşte, 30 Mayıs 2025 Cuma günü reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar ve ilk 10 listesi...
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30 MAYIS CUMA 2025 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
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30 MAYIS CUMA 2025 AB REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
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