30 Mayıs 2025 Cuma günü televizyon ekranlarında yine hareketli ve rekabet dolu bir gün yaşandı. Gündüz kuşağında yayınlanan magazin, haber ve eğlence içerikleri izleyicilerin ilgisini çekerken, prime time kuşağında yayınlanan diziler, filmler ve yarışma programları ekran başında kıyasıya bir izlenme mücadelesi verdi. Reyting sıralamaları, gün sonunda hangi yapımların izleyiciden tam not aldığını ortaya koydu. İşte, 30 Mayıs 2025 Cuma günü reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar ve ilk 10 listesi...