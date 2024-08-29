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        Haberler Bilgi Yaşam 30 Ağustos kargolar açık mı? Bugün PTT Kargo, MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? Kargo çalışma saati

        30 Ağustos kargolar açık mı, kapalı mı? PTT Kargo, MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

        30 Ağustos kargo çalışma durumu kargo bekleyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. PTT Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo çalışma saatleri merak konusu olurken 30 Ağustos resmi tatili bu sene Cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için banka, hastane gibi kurumlar kapalı olacak. Peki bugün kargolar açık mı? 30 Ağustos kargolar çalışıyor mu, PTT Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo, MNG Kargoda dağıtım olacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 11:51 Güncelleme: 30.08.2024 - 00:08
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        • 1

          Zafer Bayramı dolasıyla kargoların çalışma durumu merak ediliyor. 29 Ağustos 00. 00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 30 Ağustos gece yarısına kadar devam edecek. Kargo bekleyenler çalıştıkları kargo firmasının müşteri hizmetlerine bağlanarak 30 Ağustos öncesi veya sonrası teslimat yapılıp yapılmayacağını öğrenebilirler. 30 Ağustos Cuma kargoların çalışma durumu merak ediliyor. Peki 30 Ağustos kargolar açık mı? PTT Kargo, MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

        • 2

          30 AĞUSTOS KARGOLAR AÇIK MI?

          30 Ağustos Cuma günü kargolar kapalı olacak. Normalde kargo şirketleri çalışacak ancak PTT kargo ve şubeleri devlet kurumu olduğundan 30 Ağustos’ta hizmet veremeyecek. Kargo firmalarının müşteri hizmetlerine bağlanarak bayram öncesinde teslimat yapılıp yapılmayacağı sorgulanabilir.

        • 3

          KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

          PTT, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo ve UPS gibi büyük kargo şirketleri, sabah erken saatlerde açılarak gün boyunca hizmet verirler. Örneğin, PTT şubeleri sabah 8.30'da açılarak akşam 17.30'a kadar hizmet sunar. Benzer şekilde, diğer kargo şirketleri de hafta içi belirli saatler arasında faaliyet gösterirler.

        • 4
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