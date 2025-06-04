3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!

3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anneden jiletli vahşet!
Mersin'de, 38 yaşındaki Hacer Y. jiletle önce kendi vücudunu, ardından da 4 yaşındaki oğlu Ahmet Turan Y.'yi yaraladı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Hacer Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Hacer Y.'nin, 12 yaşındaki kızı Fatmanisa Y. de 3 yıl önce okulda arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü
Mersin'de olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Çukurova Mahallesi’nde meydana geldi. Hacer Y. (38) henüz belirlenemeyen nedenle jiletle önce kendisini ardından da oğlu Ahmet Turan’ı (4) çeşitli yerlerinden yaraladı.
ANNE İLE OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI
Hacer Y.’nin çığlıkları üzerine gelen aile yakınları ve mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Gelen ambulansla anne ve oğlu Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
ANNENİN DURUMU CİDDİ
Tedaviye alınan yaralılardan Hacer Y.’nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
KIZI OKULDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Öte yandan, Hacer Y.'nin kızı 7'nci sınıf öğrencisi Fatmanisa Y. (12) 30 Kasım 2022'de okulda sınıf arkadaşı E.D. (12) tarafından tuvalette bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.