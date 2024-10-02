3'üncü Gemlik Film Festivali'nde Onur ve Emek Ödülleri belirlendi

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Gemlik Belediyesi tarafından, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Gemlik Film Festivali'nde 'Eşref Kolçak Onur Ödülü' ve 'Emek Ödülleri'ni alacak isimler belirlendi.

'Eşref Kolçak Onur Ödülü' ve 'Emek Ödülleri', 20 Ekim'deki kapanış töreninde sahiplerini bulacak. Her yıl olduğu gibi Türk sinemasının unutulmaz ismi Eşref Kolçak anısına verilecek olan 'Eşref Kolçak Onur Ödülü' bu yıl, Türk sinemasının değerli isimlerinden Menderes Samancılar'a takdim edilecek.

'Emek Ödülleri' ise Türk tiyatrosu ve Türk sinemasına verdiği katkılardan dolayı usta isimler oyuncu Serpil Tamur, oyuncu Altan Erkekli ve yapımcı Şükrü Avşar'a verilecek.

Altan Erkekli 3'üncü Gemlik Film Festivali bu yıl, 17 - 20 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Birbirinden özel konuklarla, Yeşilçam'dan günümüz Türk sinemasına film gösterimlerinin yer alacağı festivalde, yarışmacı kısa filmlerin gösterimleri, sinema söyleşileri ve dinletiler de yer verilecek. REKLAM

Menderes Samancılar Ulusal Kısal Film Yarışması bu yıl, geçen senenin rekor başvuru sayısını geride bırakarak 484 film başvurusuyla yeni rekora imza attı. Filmler, 'Kurmaca / Deneysel', 'Ulusal Belgesel' ve 'Ulusal Animasyon' kategorisinde ön jüri tarafından değerlendirilecek.

Serpil Tamur Koordinatörlüğünü; Erkan Can'ın gerçekleştirdiği festivalde, başvuran filmleri değerlendirecek jürinin başkanlığını yönetmen Serdar Akar üstlenirken; oyuncu Ahu Türkpençe, oyuncu Deniz Çakır, senarist Mehmet Ercan Erdem, yönetmen Hakan Algül, görüntü yönetmeni Mehmet Aksın jüri üyeleri olarak yer alıyor.

Şükrü Avşar Festival Ön Jüri Üyeleri, yönetmen ve Directed by WomenTürkiye Festivali koordinatörü Ceren Şahan, yönetmen ve senarist Hakan Haksun, İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa, Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü/Radyo Televizyon Programcılığı Programı Öğr. Gör. Dr. Arda Erdikmen ve yönetmen Gültekin Bayır'dan oluşuyor.