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        Haberler Bilgi Gündem 3 Temmuz Perşembe güncel hava durumu: Bugün hava nasıl? İzmir, Ankara, İstanbul il il hava tahminleri açıklandı!

        3 Temmuz güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?

        Meteoroloji'den yapılan açıklamalar ile, hava sıcaklığının ülke genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Peki, 3 Temmuz bugün hava nasıl? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 00:03 Güncelleme: 03.07.2025 - 00:05
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        • 1

          Hava durumuna ilişkin araştırmalar günün ilk saatleri itibarıyla hızlandı. Yaz aylarına girilmesiyle hava sıcaklıkları artarken güncel uyarılar ve yağış durumları araştırılıyor. Peki, 3 Temmuz Perşembe bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji açıklamaları ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        • 2

          METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        • 3

          İZMİR 23°C, 35°C

          Az bulutlu ve açık.

          ANKARA 12°C, 25°C

          Parçalı ve az bulutlu.

          İSTANBUL 19°C, 29°C

          Parçalı ve az bulutlu.

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