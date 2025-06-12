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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 arkadaş, 6 günde öldü! Bu nasıl rastlantı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        3 arkadaş, 6 günde öldü! Bu nasıl rastlantı?

        Siirt'te, hafriyat kamyonuyla otomobilin çarpıştığı kazada 18 yaşındaki Bünyamin Pektaş'ın ardından 19 yaşındaki Oruç Eviz de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Eviz ve Pektaş'ın çocukluk arkadaşı olan 19 yaşındaki Adnan Pekgöz ise kazadan 4 gün önce silahlı saldırıda hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 15:02 Güncelleme: 12.06.2025 - 15:15
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        3 arkadaş, 6 günde öldü! Bu nasıl rastlantı?
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde, 6 Haziran'da yapılan düğüne katılan Aziz Asma, halay çeken Adnan Pekgöz'e (19) tabancayla defalarca ateş açtı. Pekgöz yere yığılırken, kurşunların isabet ettiği A.D., V.P. ve M.P. de yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre saldırının ardından Aziz Asma kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Adnan Pekgöz (solda) ve arkadaşı Bünyamin Pektaş (sağda).
        Adnan Pekgöz (solda) ve arkadaşı Bünyamin Pektaş (sağda).

        Tedaviye alınan yaralılardan Adnan Pekgöz, kurtarılamadı. Düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıyan saldırının ardından yakalanan Aziz Asma çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        TRAFİK KAZASI GEÇİRDİLER

        Bu olaydan 4 gün sonra, 10 Haziran günü Adnan Pekgöz'ün arkadaşları Bünyamin Pektaş (18) ve Oruç Eviz’in (19) de içinde bulunduğu otomobil, Kurtalan-Baykan kara yolu Üçyolu mevkiinde hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

        ARKADAŞI KAZADA ÖLDÜ

        Bünyamin Pektaş kazada öldü, Oruç Eviz, Murat N., Sami Yusuf E. ve Selim Ö. ise yaralandı. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        BİR ACI HABER DAHA GELDİ

        Oruç Eviz de hayata veda etti.
        Oruç Eviz de hayata veda etti.

        Hastanede tedavisi süren Oruç Eviz de bu sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Oruç Eviz’in cenazesi, arkadaşları Adnan Pekgöz ve Bünyamin Pektaş’ın da toprağa verildiği ilçeye bağlı Karabağlar beldesindeki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı.

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        #Siirt
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