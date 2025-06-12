3 arkadaş, 6 günde öldü! Bu nasıl rastlantı?
Siirt'te, hafriyat kamyonuyla otomobilin çarpıştığı kazada 18 yaşındaki Bünyamin Pektaş'ın ardından 19 yaşındaki Oruç Eviz de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Eviz ve Pektaş'ın çocukluk arkadaşı olan 19 yaşındaki Adnan Pekgöz ise kazadan 4 gün önce silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, 6 Haziran'da yapılan düğüne katılan Aziz Asma, halay çeken Adnan Pekgöz'e (19) tabancayla defalarca ateş açtı. Pekgöz yere yığılırken, kurşunların isabet ettiği A.D., V.P. ve M.P. de yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'daki habere göre saldırının ardından Aziz Asma kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADIAdnan Pekgöz (solda) ve arkadaşı Bünyamin Pektaş (sağda).
Tedaviye alınan yaralılardan Adnan Pekgöz, kurtarılamadı. Düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıyan saldırının ardından yakalanan Aziz Asma çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
TRAFİK KAZASI GEÇİRDİLER
Bu olaydan 4 gün sonra, 10 Haziran günü Adnan Pekgöz'ün arkadaşları Bünyamin Pektaş (18) ve Oruç Eviz’in (19) de içinde bulunduğu otomobil, Kurtalan-Baykan kara yolu Üçyolu mevkiinde hafriyat kamyonu ile çarpıştı.
ARKADAŞI KAZADA ÖLDÜ
Bünyamin Pektaş kazada öldü, Oruç Eviz, Murat N., Sami Yusuf E. ve Selim Ö. ise yaralandı. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
BİR ACI HABER DAHA GELDİOruç Eviz de hayata veda etti.
Hastanede tedavisi süren Oruç Eviz de bu sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Oruç Eviz’in cenazesi, arkadaşları Adnan Pekgöz ve Bünyamin Pektaş’ın da toprağa verildiği ilçeye bağlı Karabağlar beldesindeki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı.