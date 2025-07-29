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        Haberler Bilgi Gündem 29 Temmuz Resmi Gazete kararları açıklandı mı, alınan kararları neler? Bugün Resmi Gazete'de neler var?

        29 Temmuz Resmi Gazete kararları: İşte Resmi Gazete'de öne çıkanlar!

        29 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı ve gündeme oturan kararlarla kamuoyunun dikkatini çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Karar, yönetmelik ve tebliğlerin detayları günün ilk saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, 29 Temmuz Resmi Gazete'de hangi başlıklar öne çıktı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 00:38 Güncelleme: 29.07.2025 - 00:38
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        • 1

          29 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ve yönetmelikler, geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı düzenlemelerle birlikte bazı önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Yeni tebliğler ve yönetmelikler vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer aldı. İşte 29 Temmuz tarihli Resmî Gazete’de dikkat çeken düzenlemeler…

        • 2

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          YÖNETMELİKLER

          –– Giresun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Destek Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

          –– İstanbul Ticaret Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İleri Mühendislik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        • 3

          YARGI BÖLÜMÜ

          ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

          –– Anayasa Mahkemesinin 17/4/2025 Tarihli ve 2020/8665 Başvuru Numaralı Kararı

          –– Anayasa Mahkemesinin 17/4/2025 Tarihli ve 2024/11 Başvuru Numaralı Kararı

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          b - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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