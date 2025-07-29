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        Haberler Bilgi Gündem 29 Temmuz ne günü? 29 Temmuz'da ne oldu, anlamı ne? 29 Temmuz tarihinde yaşanan olaylar neler?

        29 Temmuz ne günü? 29 Temmuz'da ne oldu, anlamı ne?

        "29 Temmuz ne günü?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Bu tarihte gerçekleşen siyasi, kültürel ve toplumsal olaylar, tarihin seyrini değiştiren anlar arasında yer alır. Peki, bugün dünya ne günü? 29 Temmuz'da ne oldu? İşte 29 Temmuz'da tarihe damga vuran olaylar ve bu olayların etkileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 00:01 Güncelleme: 29.07.2025 - 00:01
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        • 1

          Tarih boyunca 29 Temmuz, birçok önemli olaya sahne olmuştur. Türkiye’de ve dünyada yaşanan bu olaylar, bugüne kadar etkisini sürdüren gelişmelerin başlangıcı olmuştur. İşte 29 Temmuz’da meydana gelen dikkat çekici olaylar...

        • 2

          29 TEMMUZ'DA NELER YAŞANDI?

          1830 - Fransa'da Temmuz Devrimi; X. Charles tahtından indirildi ve yerine Louis Philippe getirildi.

          1832 - Kavalalı İbrahim Paşa komutasındaki Mısır Hidivliği Ordusu, Ağa Hüseyin Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu'nu Belen Geçidi'nde yapılan muharebede yenilgiye uğrattı.

          1900 - İtalya Kralı I. Umberto, Gaetano Bresci adlı bir anarşist tarafından öldürüldü.

          1921 - Adolf Hitler, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin Genel Başkanı oldu.

          1947 - Dünyanın, tamamı elektronik ilk bilgisayarı ENIAC, hafızasının arttırılması amacıyla verilen aradan sonra tekrar çalıştırıldı ve 2 Ekim 1955'e dek sürekli çalıştı.

          1948 - 1948 Yaz Olimpiyatları: II. Dünya Savaşı nedeniyle 12 yıldır yapılamayan olimpiyatlar Londra'da başladı.

        • 3

          1953 - TCDD İşletmesi kuruldu.

          1957 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu kuruldu.

          1958 - NASA kuruldu.

          1967 - Venezuela'nın Karakas kentinde deprem: Yaklaşık 500 kişi öldü.

          1981 - Birleşik Krallık'ta Galler prensi Charles, Lady Diana ile evlendi.

          1987 - Margaret Thatcher ile François Mitterrand, Manş Tüneli'nin inşasına ilişkin anlaşmayı imzaladılar.

          1989 - İran Devlet Başkanlığı seçimlerini Haşimi Rafsancani kazandı.

          1999 - Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez bir Başkan görev başındayken ceza aldı. Başkan Bill Clinton, yalan ifade vermek suçundan 90.000 Dolar ödemeye mahkûm edildi.

          2005 - Astronomlar, Güneş Sistemi'nde Eris adını verdikleri bir cüce gezegen keşfettiklerini duyurdular.

          2016 - Hakkâri saldırısı: Hakkâri - Çukurca karayolunda yol kontrolü yapan askerlere, PKK tarafından düzenlenen saldırıda, 8 asker öldü, 25 asker de yaralandı.

        • 4
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