29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs Perşembe yarın İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı?
Bu yıl 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü kutlanacak. Çağ açıp çağ kapatan şanlı zafer dolayısıyla megakentte çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Vatandaşlar ise bu özel günde İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray gibi toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Bu noktada ''29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?'' sorusuna yanıt aranıyor. Konuyla ilgili açıklama geldi. Peki, 29 Mayıs 2025 Perşembe İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur bedava mı? İşte yanıtı....
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29 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi sorusu gündemdeki yerini aldı. İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümü, 29 Mayıs Perşembe günü büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bu kapsamda çağ açıp çağ kapatan şanlı zaferin yıldönümünde İstanbul'da birçok etkinlik düzenlenecek. Megakentte ikamet eden vatandaşlar ise 29 Mayıs’ta metro, metrobüs, otobüs, Marmaray, vapur gibi toplu taşıma araçlarının bedava olup olmadığını araştırıyor. Peki, 29 Mayıs 2025 Perşembe İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı? İşte detaylar…
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29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
İstanbul'un Fethi’nin 572. yıl dönümü, İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Ancak 29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatil takviminde yer almıyor.
Dolayısıyla 29 Mayıs Perşembe günü kamu kurum ve kuruluşları normal çalışma düzenlerinde hizmet vermeye devam edecek.
Okullarda eğitime devam edilecek. Kargo şirketleri ve PTT hizmet verecek, eczaneler de normal çalışma saatlerinde açık olacak.
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29 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?
İstanbul'un Fethi’nin yıl dönümü nedeniyle her yıl 29 Mayıs tarihinde toplu taşıma araçları ücretsiz oluyor. Bu yıl da beklendiği üzere 29 Mayıs Perşembe günü toplu taşıma ücretsiz olacak.
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Ulaşım İstanbul’un resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada ‘’29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nde tüm gün boyunca, kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ınız ile entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.’’ denildi.
Buna göre; İstanbullular 29 Mayıs’ta, kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile entegrasyona dahil, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.
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İSTANBUL'UN FETHİ KAÇ GÜN SÜRDÜ?
6 Nisan'da başlayan ve 29 Mayıs'ta sona eren İstanbul'un fethi sırasında, yaklaşık olarak 53 gün süren bir kuşatma ve çatışma yaşandı. 29 Mayıs 1453 tarihinde, Osmanlı ordusu İstanbul'u kuşattı ve şehri savunan Bizans İmparatorluğu güçleriyle şiddetli çatışmalara girdi.
Fatih Sultan Mehmet, stratejik olarak şehri kuşatmak için boğazın Rumeli yakasına büyük bir topçu bataryası kurdu ve bunun yanı sıra denizden de kuşatmayı sıkılaştırdı. Kuşatma, şehrin surlarının yıkılması ve surların içine girmesiyle sonuçlandı. Bu surların yıkılmasında kullanılan toplar, o dönemin en modern top teknolojisi olan devasa toplardı. Son çarpışmalar ve savaşın sona ermesinin ardından, İstanbul'un fethi gerçekleşti ve Fatih Sultan Mehmet şehre girdi.
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