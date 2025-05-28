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        Haberler Bilgi Yaşam 29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs’ta ne oldu, tatil mi, yarım gün mü?

        29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs'ta ne oldu, tatil mi, yarım gün mü?

        2025 Resmi tatiller takvimine göre 29 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. Perşembe gününe denk gelen 29 Mayıs'ta İstanbul başta olmak üzere tüm yurtta coşkuyla kutlamalar olacak. Özellikle öğrenciler ve çalışanlar 29 Mayıs tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki 29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs'ta ne oldu, tatil mi, yarım gün mü?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 12:33 Güncelleme: 28.05.2025 - 12:36
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        • 1

          Tarihteki önemi sebebiyle gündeme gelen 29 Mayıs bu sene Perşembe gününe denk geliyor. 29 Mayıs, İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümüdür. İstanbul'u fethedilmesi bir çağı kapatıp yeni bir çağ başlatan oldukça önemli bir gün olarak hafızalarda yer edinmiştir. Peki 29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs’ta ne oldu, tatil mi, yarım gün mü?

        • 2

          29 MAYIS'TA NE OLDU, RESMİ TATİL Mİ?

          29 Mayıs, İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümüdür. İstanbul'u fethedilmesi bir çağı kapatıp yeni bir çağ başlatan oldukça önemli bir gündür.

          Ancak tarihin dönüm noktalarından olan 29 Mayıs resmi tatil takviminde yer almamaktadır.

          29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

          Resmi tatil takviminde bulunmayan ve Perşembe gününe denk gelen 29 Mayıs’ta ise okullar veya resmi kurumlar tatil değildir.

        • 3

          29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİNİN TARİHTEKİ ÖNEMİ NEDİR?

          6 Nisan 1453 - 29 Mayıs 1453 tarihleri arasında, 53 gün süren yoğun bir kuşatmanın sonucunda Osmanlı Devleti padişahı II. Mehmed komutasındaki Osmanlı ordusunun Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul'u ele geçirdi. Bu tarih Hicri takvim ile 857 yılına denk gelmektedir.

          II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi. Fetih'ten sonra Fethin Babası anlamına gelen "Ebû'l-Feth" daha sonraki dönemlerde ise "Çağ Açan Hükümdar" ve "Kayser-i Rûm" (Roma İmparatoru, Osmanlı Türkçesi) unvanları ile anıldı.

          Fatih, HZ. Muhammed'in İstanbul ile ilgili hadisine nâil olduğu için günümüzde Türkiye ve İslam dünyasının geniş bir kesiminde "kahraman" kabul edilmektedir.

          II. Mehmed, bilinen adıyla Fatih Sultan Mehmed, Avrupa'da tanınan adıyla: Grand Turco (Büyük Türk) veya Turcarum Imperator (Türk İmparatoru) 30 Mart 1432'de Edirne'de dünyaya gelip 3 Mayıs 1481'de ölmüştür. Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahıdır. İlk olarak 1444-46 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü.

          II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi. Fetih'ten sonra Fethin Babası anlamına gelen "Ebû'l-Feth", daha sonraki dönemlerde ise "Çağ Açan Hükümdar" ve "Kayser-i Rûm" ünvanları ile anıldı.

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