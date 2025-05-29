29 Mayıs Resmi Gazete kararları: İşte Resmi Gazete'de öne çıkanlar!
29 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı ve gündeme oturan kararlarla kamuoyunun dikkatini çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Karar, yönetmelik ve tebliğlerin detayları günün ilk saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, 29 Mayıs Resmi Gazete'de hangi başlıklar öne çıktı? İşte detaylar...
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29 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ve yönetmelikler, geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı düzenlemelerle birlikte bazı önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Yeni tebliğler ve yönetmelikler vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer aldı. İşte 29 Mayıs tarihli Resmî Gazete’de dikkat çeken düzenlemeler…
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı (Karar: 2025/206)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221)
YÖNETMELİKLER
–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
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YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/197, K: 2025/86 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 31/10/2024 Tarihli ve 2020/993 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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