29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi sanatçı nerede çıkacak? 100. yıla özel konser takvimi!
Bu yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı kutlanacak. 29 Ekim Pazar günü yurt genelinde farklı bölgelerde çeşitli sanatçıların konserleri olacak. Peki, 29 Ekim'de hangi sanatçı nerede konser verecek? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri…
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TAN TAŞÇI
29 Ekim Pazar Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Ankara AnıtPark’ta sahne alacak.
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GÜLŞEN
27 Ekim Cuma Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda sahne alacak.
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ECE SEÇKİN
29 Ekim Pazar Menderes Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte sahne alacak.
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LEMAN SAM
29 Ekim Pazar günü Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Önü, Antalya'da sahne alacak.
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PİNHANİ
25 Ekim Çarşamba gecesi Güney Yıldızı Stadyumu'nda Pinhani, Cumhuriyetin 100. Yılı şerefine sahne alacak.
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MAZHAR ALANSON
29 Ekim Pazar günü Maltepe Etkinlik Alanı'nda sahne alacak.
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ADAMLAR
29 Ekim Pazar günü Maltepe Etkinlik Alanı'nda sahne alacak.
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EDİS
29 Ekim Pazar günü Maltepe Etkinlik Alanı'nda sahne alacak.
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ZÜLFÜ LİVANELİ
29 Ekim Pazar günü Caddebostan Etkinlik Alanı'nda sahne alacak.
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SILA
29 Ekim Pazar günü Maltepe Etkinlik Alanı'nda sahne alacak.
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MELEK MOSSO
25 Ekim Çarşamba akşamı Çiğli Balatçık Mahallesi Meydan Parkı'nda sahne alacak.
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SERTAB ERENER
29 Ekim Pazar günü Ataşehir Bulvarı'nda sahne alacak.
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EYPİO
29 Ekim Pazar günü Burdur, Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alacak.
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DUMAN
29 Ekim Pazar akşamı Maltepe Etkinlik Alanı'nda sahne alacak.
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İREM DERİCİ
29 Ekim Pazar Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte sahne alacak.
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VOLKAN KONAK
Volkan Konak 27 Ekim Cuma Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı'nda sahne alacak.
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İSKENDER PAYDAŞ
İskender Paydaş ve Orkestrası 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı'nda sahne alacak.
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MELİKE ŞAHİN
Melike Şahin 28 Ekim Cumartesi Maltepe Etkinlik Alanı'nda sahne alacak.
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