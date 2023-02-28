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29. dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? POMEM sınav sonuç sorgulama ekranı

29. dönem POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sınav sonuç sorgulama ekranı

29. dönem POMEM sınavına giren öğrencilerin sonuç öğrenme süreci için geri sayım başladı. Sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenci adayları arama motorlarında; “29. dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? POMEM sınav sonuç sorgulama ekranı" sorularına yanıt arıyorlar. İşte POMEM 2023 sınav sonuçlarına ilişkin detaylar...

Giriş: 28.02.2023 - 21:59 | Güncelleme: ABONE OL
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  • POMEM giriş puanı, adayın KPSS puanının yüzde 25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25'i ve mülakat sınavı puanının yüzde 50'sinin toplamıdır. Peki 29. dönem POMEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

  • 29. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

    29.Dönem POMEM mülakat sonuçlarına ilişkin Polis Akademisi tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinda haberimizin içeriği güncellenecektir.

     

  • POMEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    Adaylar sınav sonuçlarına Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden ulaşacak.

  • POMEM NEDİR?

    POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

    İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.

  • FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

    Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

    Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

    Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

  • MÜLAKAT SINAVI

    Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

    Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

    a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

    b) Kendisinden istenileni kavrama,

    c) Özgüveni,

    ç) İfade etme yeteneği,

    d) Beden dilini kullanma becerisi,

    olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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