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        Haberler Kültür-Sanat 28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'ne geri sayım

        28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'ne geri sayım

        Uçan Süpürge Vakfı'nın düzenlediği 28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde sinema perdesi bu yıl yine kadınların güçlü ve benzersiz hikayelerine açılıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 16:53 Güncelleme: 21.05.2025 - 16:54
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        28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'ne geri sayım
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        Uçan Süpürge Vakfı'nın düzenlediği, Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya sponsorluğunda gerçekleşen 28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, izleyicilerini dünyayı kadınların gözünden görmeye, onların sesine ve hikayelerine tanıklık etmeye davet ediyor.

        Bu yıl “Benzersiz Kadınlar, Benzersiz Hikayeler” sloganıyla yola çıkan festival, 27 Mayıs akşamı Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde görkemli bir açılışla başlayacak.

        28 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında Ankara’da Kült Kavaklıdere Sineması ve Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan festivalde, 29 ülkeden 44 filmi izleyiciyle buluşturarak, sinema salonlarını kadınların hikâyeleriyle doldurmaya hazırlanıyor.

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        27 Mayıs akşamı Ankara Devlet Opera ve Balesi salonunda gerçekleşecek açılış gecesinin sunuculuğunu ünlü oyuncular Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler üstlenecek.

        Açılış gecesinde festivalin Onur, Bilge Olgaç Başarı ve Genç Cadı ödülleri sahiplerine takdim edilecek.

        Bu yıl festivalin Onur Ödülleri, Türk sinemasının ikonik kadın oyuncularından Gülşen Bubikoğlu ve Hülya Darcan’a verilecek.

        Kadın sinemasına emek veren yaratıcı kadınları onurlandıran Bilge Olgaç Başarı Ödülleri ise bu yıl Başak Emre, Bennu Yıldırımlar ve Harika Uygur’un olacak.

        Genç Cadı Ödülü, genç yaşına rağmen önemli başarılar elde eden ve ilham veren oyunculuğuyla dikkat çeken Mina Demirtaş’a sunulacak.

        Festivalin panel programı, film gösterimlerinin ardından oluşan tartışma ortamını derinleştirmek ve festivalin söylemini genişletmek amacıyla düzenleniyor.

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        31 Mayıs Cumartesi günü yine Kült Kavaklıdere'de düzenlenecek "Yeni bir kadraj" paneli, sinemadaki temsil, üretim, emek ve dayanışma konularını tartışmaya açarak festivalin bakış açısını zenginleştirecek.

        1 Haziran Pazar günü "Korkutan Değişim" paneli body horror filmleri üzerinden bedensel dönüşüm ve korku temalarını ele alırken, ve 3 Haziran Salı günü "Hafızanın Direnişi" paneli hafıza ve sinema arasındaki ilişkiyi farklı perspektiflerle sunarak festivalin düşünsel derinliğini artıracak.

        Bu paneller, sinemaseverlerin filmler üzerine daha kapsamlı düşünmelerine ve festivalin temalarını daha geniş bir çerçevede değerlendirmelerine olanak tanıyacak

        Festivalin kapanış gecesi ise 3 Haziran Salı akşamı Kült Kavaklıdere Sineması’nda gerçekleşecek. Aynı gece, Her Biri Ayrı Renk seçkisinde yer alan filmler arasından birine FIPRESCI (Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu) Ödülü takdim edilecek.

        BİLETLER SATIŞTA!

        Festival programı ve gösterim çizelgesi Uçan Süpürge Vakfı sitesi www.ucansupurge.org.tr üzerinden erişime açıldı.

        Festival biletleri 17 Mayıs günü Biletinial üzerinden çevrimiçi olarak satışa sunulacak.

        17 Mayıs gününden itibaren Biletinial platformu üzerinden ve Kült Kavaklıdere Sineması gişelerinden temin edilebilir. Bilet fiyatları tam 100, öğrenci 50 TL olarak belirlendi.

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        #28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali
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