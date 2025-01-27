BİRLEŞİM GRUP ENERJİ TALEP TOPLAMAYA HAZIRLANIYOR

Birleşim Grup Enerji Yatırımları halka arz oluyor. 115 milyon 500 bin lot dağıtımı yapacak firma, yüzde 20.02 halka açıklık ve 1.4 milyar TL büyüklük ile yeni yatırımcı portföyü elde edecek.

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