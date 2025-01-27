Ocak 2025 halka arz takvimi: İşte halka arz bekleyen firmalar
Halka arz takvimi işliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, 4 firmanın daha halka arzını onayladı. Ancak Dünya Varlık Yönetim'in halka arzı olumsuz piyasa koşulları nedeniyle firma tarafından ertelendi. İşte, güncel halka arz takvimi...
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Yatırımcıların yakından takip ettiği halka arz takvimi tüm hızıyla işliyor. Ancak beklenmeyen bir gelişme yaşandı ve talep toplama taihleri beklenen Dünya Varlık Yönetim'in halka arzı ertelendi. Firma olumsuz piyasa koşulları ve halka arzda istenilen faydanın elde edilemeyeceği nedenlerini öne sürerek halka arzın ertelenmesine karar verdi. İşte, so gelişmelerle Ocak halka arz takvimi...
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VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM HALKA ARZ OLUYOR
Vişne Madencilik Üretim halka arz oluyor. 898 milyon TL halka arz büyüklüğü, yüzde 20.51 halka arz açıklığına sahip şirket, yatırımcılara 24 milyon lot dağıtacak.
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ENDA ENERJİ HOLDİNG HALKA ARZ OLUYOR
Enda Enerji Holding halka arz oluyor. 1.7 milyar TL büyüklük ve yüzde 22.4 halka arz açıklığı ile 100 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firmanın birçok detayı önümüzdeki günlerde belli olacak.
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SERANİT GRANİT SERAMİK TALEP TOPLUYOR
Seranit Granit Seramik, halka arz oluyor. 1.8 milyar TL büyüklük ile borsaya açılmaya hazırlanan firma 150 milyon 50 bin lot dağıtacak ve 29 Ocak'a kadar talep toplayacak.
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BİRLEŞİM GRUP ENERJİ TALEP TOPLAMAYA HAZIRLANIYOR
Birleşim Grup Enerji Yatırımları halka arz oluyor. 115 milyon 500 bin lot dağıtımı yapacak firma, yüzde 20.02 halka açıklık ve 1.4 milyar TL büyüklük ile yeni yatırımcı portföyü elde edecek.
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DESTEK FAKTORING HALKA ARZ OLUYOR
Destek Finans Faktoring halka arz detayları netleşiyor; firmanın talep toplama tarihleri açıklandı. Toplamda 83 milyon 333 bin 333 lot dağıtacak şirket, 3.9 milyar TL halka arz büyüklüğü ile borsaya açılıyor.
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MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Firma toplamda 57 milyon 330 bin lot dağıttı. Kişi başına 3.290 TL değerinde 94 lot düştü. Halka arza toplamda 235 bin 408 kişi katıldı.
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DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZI ERTELENDİ
Dünya Varlık Yönetim, Kamu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bir açıklama ile şirketin halka arzının ertelendiğini duyurdu. Olumsuz piyasa koşulları ve halka arzda istenilen faydanın elde edilemeyeceği düşüncesi ile şirketin bu kararı aldığı açıklandı.