26 Temmuz’un yalnızca bir gün değil; birçok ülke ve toplum için unutulmaz olayların yıl dönümü olduğu görülüyor. Peki, 26 Temmuz neden önemli, bu tarihte neler yaşandı? 26 Temmuz dünya ne günü? İşte bu özel günde tarihe damgasını vuran olaylar…