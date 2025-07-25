Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 26 Temmuz ne günü? 26 Temmuz'da ne oldu, önemi nedir? Tarihte 26 Temmuz'da yaşananlar

        26 Temmuz ne günü? 26 Temmuz'da ne oldu, önemi nedir?

        26 Temmuz geçmişte yaşanan gelişmelerle anlam kazanan özel günlerden biri olarak dikkat çekiyor. Yalnızca dini ve milli bayramlar değil, dünya tarihine yön veren olayların yıl dönümleri de sorgulanıyor. Bu kapsamda, "26 Temmuz ne günü?" sorusu gündeme geldi. İşte geçmişten bugüne 26 Temmuz'da yaşanan önemli gelişmeler ile bu tarihin taşıdığı anlam…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 23:56 Güncelleme: 25.07.2025 - 23:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          26 Temmuz’un yalnızca bir gün değil; birçok ülke ve toplum için unutulmaz olayların yıl dönümü olduğu görülüyor. Peki, 26 Temmuz neden önemli, bu tarihte neler yaşandı? 26 Temmuz dünya ne günü? İşte bu özel günde tarihe damgasını vuran olaylar…

        • 2

          TARİHTE 26 TEMMUZ

          1184 - Erfurt Kalesi'nde bir diyet meclisi toplantısı sırasında bina zemininin çökmesi sonucu 60 soylu hayatını kaybetti.

          1552 - Temeşvar kalesi, Osmanlı ordusu tarafından fethedildi.

          1581 - Utrecht Birliği'ne bağlı Kuzey Hollanda eyaletleri, (Güney Hollanda, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Groningen ve Friesland) İspanya Kralı II. Felipe'den bağımsızlıklarını ilan ettiler.

          1788 - New York, ABD Anayasası'nı onaylayarak ABD'nin 11. eyaleti oldu.

          1882 - Richard Wagner'in Parsifal adlı operası, ilk kez Almanya'nın Bayreuth kentinde sahnelendi.

          1887 - Ludwik Lejzer Zamenhof, yapay dil Esperanto hakkındaki ilk kitabını yayımladı (Rusça olarak).

          1891 - Fransa, Tahiti'yi ilhak etti.

          1914 - Sırbistan ve Bulgaristan diplomatik ilişkilerini kestiler.

          1919 - Balıkesir Kongresi başladı (30 Temmuz'a değin).

          1923 - İskoç mühendis John Logie Baird, ilk mekanik televizyonun patentini aldı.

          1933 - Adolf Hitler; görme, duyma gibi sorunları olan engelli Almanların kısırlaştırılacağını açıkladı.

          1944 - II. Dünya Savaşı: İlk Alman V-2 roketi, Birleşik Krallık topraklarına düştü.

          1944 - II. Dünya Savaşı: Sovyet Ordusu, Batı Ukrayna'ya girerek Nazi işgaline son verdi.

          1945 - Birleşik Krallık'ta, İşçi Partisi seçimleri kazandı: Clement Attlee Başbakan oldu. Winston Churchill kaybetti.

          1948 - André Marie, Fransa Başbakanı oldu.

          1951 - Türkiye'deki ilk petrol, Raman dağı yöresinde bulundu.

          1952 - Mısır Kralı I. Faruk, Hür Subaylar Hareketi tarafından tahtından indirildi ve Mısır'dan sürgün edildi. (oğlu II. Fuad'a devretti).

          1953 - Moncada kışlası baskınıyla Küba devrimi başladı. Devrimcilerin lideri Fidel Castro tutuklandı.

        • 3

          1956 - Dünya Bankası'nın Assuan Barajı'nın inşasını desteklemekten vazgeçmesi üzerine Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdünnasır, Süveyş Kanalı'nı millileştirdi.

          1957 - Guatemala Devlet Başkanı Carlos Castillo Armas, bir suikast sonucu öldürüldü.

          1963 - Yugoslavya, Üsküp’te deprem: 1100 ölü ve 100 bin insan sokakta.

          1965 - Maldivler, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

          1967 - Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde deprem: 95 ölü, 127 yaralı.

          1974 - Kıbrıs için ateşkes görüşmelerine Dışişleri Bakanı Turan Güneş katıldı. Güneş, “Ateşkes belli haklarımızı kullanmamamız manasına gelmez” dedi.

          1974 - Yunanistan'da yedi yıl süren askeri rejimden sonra, Konstantin Karamanlis'in Başbakanlığında sivil Hükûmet kuruldu.

          1994 - Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Rus askerlerinin Estonya'dan çekilmesini onayladı.

          1994 - Besim Tibuk tarafından Liberal Demokrat Parti kuruldu.

          1995 - İstanbul Altın Borsası açıldı.

          2024 - 2024 Yaz Olimpiyatları, Paris'te başladı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Antalya'da yangın! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
        Antalya'da yangın! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        Kritik komisyonun ismi ne olacak?
        Kritik komisyonun ismi ne olacak?
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        "Bu formayı giymek büyük onur!"
        "Bu formayı giymek büyük onur!"
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Ağustosun da temmuz gibi olması ihtimali yüksek!
        Ağustosun da temmuz gibi olması ihtimali yüksek!
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Biri bitmeden yenisi geliyor!
        Biri bitmeden yenisi geliyor!
        Antalya'da 95 yılın rekoru!
        Antalya'da 95 yılın rekoru!
        Trump'ın Epstein çıkmazı
        Trump'ın Epstein çıkmazı
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        Çocuk yargılamalarına yeni düzenleme yolda
        Çocuk yargılamalarına yeni düzenleme yolda
        Habertürk Anasayfa