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        Haberler Bilgi Gündem 26 Haziran dünya ne günü? 26 Haziran'ın anlam ve önemi ne? İşte tarihte 26 haziran

        26 Haziran dünya ne günü? 26 Haziran'ın anlam ve önemi ne?

        "26 Haziran dünya ne günü? 26 Haziran'ın anlam ve önemi ne?" sorusu gündeme geldi. Yıl boyunca kutlanan özel günler ve anma törenleri, geçmişin izlerini bugüne taşıyor. Peki, 26 Haziran tarihinde dünya ve Türkiye tarihinde neler yaşandı? Bu günün ardındaki sembolik anlam ne? İşte 26 Haziran'ın tarihi yolculuğu ve öne çıkan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 23:37 Güncelleme: 25.06.2025 - 23:37
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        • 1

          26 Haziran anlamlı günlerden biri olarak dikkat çekiyor. Sadece resmi tatiller değil, insan haklarından çevreye kadar birçok konuda farkındalık oluşturan özel günler, her yıl yeniden hatırlanıyor. Peki 26 Haziran’ın gündemde olmasının nedeni ne? Bu tarihte hangi önemli olaylar yaşandı? İşte ayrıntılar...

        • 2

          26 HAZİRAN NE GÜNÜ?

          1483 - III. Richard, İngiltere Kralı oldu.

          1530 - İlk Protestan Meclisi kuruldu.

          1541 - Peru'daki İnka topraklarını ele geçiren İspanyol Francisco Pizarro, Lima kentinde öldürüldü.

          1807 - Lüksemburg'da bir depoya düşen yıldırım, 230 kişinin ölümüne yol açtı.

          1819 - Bisikletin patenti alındı.

          1861 - Sultan Abdülmecid öldü; yerine Abdülaziz, Padişah oldu.

          1867 - Mısır Valilerine, "Hıdiv" unvanı verildi.

          1870 - İsa'nın doğumunun kutlanıldığı bir Hristiyan bayramı olan Noel'in ABD'de federal bayram olarak kutlanacağı ilan edildi.

          1907 - 1907 Tiflis banka soygunu gerçekleşti. Soyguncular, Rus İmparatorluğu Devlet Bankası'ndan 341.000 rubleyi çalarak kaçtı. Soygun, Vladimir Lenin ile Josef Stalin'in de aralarında bulunduğu kişilerce organize edildi.

          1924 - Verem aşısı, Albert Calmette ve Camille Guérin isimli iki Fransız araştırmacı tarafından keşfedildi.

          1936 - Nazi Almanyası'nda, ilk kullanılabilir helikopter olan "Focke-Wulf Fw 61"in ilk uçuşu başarıyla gerçekleşti.

          1939 - Ankara Havagazı Şirketi devletleştirildi.

          1942 - II. Dünya Savaşı'nın Kuzey Afrika Cephesi'nde Mersa Matruh Savaşı gerçekleşti.

          1944 - Zirai Donatım Kurumu Kanunu TBMM'de kabul edildi.

          1945 - Birleşmiş Milletler Antlaşması, ABD'nin San Francisco şehrinde imzalandı.

          1945 - Türkiye, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı imzaladı.

          1951 - Mithat Paşa'nın 24 Haziran'da Aksu vapuruyla Taif'ten getirilen cenazesi, Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın da katıldığı törenle, İstanbul'da Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne defnedildi.

          1960 - Madagaskar, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı.

        • 3

          1963 - John F. Kennedy, Batı Berlin'i ziyareti sırasında, meşhur "Ich bin ein Berliner" (Ben bir Berlinliyim) ifadesini kullandı.

          1964 - The Beatles topluluğu, A Hard Day's Night adlı albümlerini piyasaya çıkardı.

          1970 - Çekoslovakya'da Aleksander Dubçek, Komünist Parti'den ihraç edildi.

          1974 - Sabah 08.01'de, ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Troy şehrindeki Marsh Süpermarket'in kasasında işlenen bir paket sakız, dünyada barkodla satılan ilk ürün oldu.

          1975 - Indira Gandhi, Hindistan'da otoriter bir yönetim kurdu.

          1977 - Elvis Presley son konserini verdi.

          1992 - Susa katliamı: Silvan'ın Susa köyünde camide ibadet eden bir grup PKK'lılar tarafından cami dışına çıkarılıp öldürüldü. Olayda on kişi hayatını kaybetti.

          1994 - Türkiye'de Liberal Demokrat Parti kuruldu.

          2000 - Amerika'da genetik harita çalışmalarına başlandı.

          2015 - Amerika'da eşcinsel evlilik mahkeme kararıyla yasal kabul edildi.

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