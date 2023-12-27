Reyting sonuçları 26 Aralık Salı günü özellikle de akşam saatlerinde ekrana gelen yapımlar sonrasında merak ediliyor. Dün ekrana gelen Aile, Üç Kız Kardeş ve Ben Bu Cihana Sığmazam zirve yarışında birbirini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte 26 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama: