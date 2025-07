250 kişilik orkestra eşliğinde 'Yüzüklerin Efendisi'

J.R.R. Tolkien’in edebiyat dünyasına kazandırdığı kült eser Yüzüklerin Efendisi, sinema tarihinin en güçlü uyarlamalarından biri olan Kralın Dönüşü ile Türkiye’de özel bir etkinlik kapsamında izleyiciyle buluşacak. Piu Entertainment organizasyonuyla, 18 Ekim 2025 tarihinde Volkswagen Arena’da gerçekleşecek bu gösterim, sinema ve müziğin gücünü bir araya getirerek izleyicilere benzersiz bir deneyim sunacak.

Yönetmen Peter Jackson’ın 11 Oscar ödüllü başyapıtı The Lord of the Rings: The Return of the King, bu etkinlikte dev perdede orijinal diliyle ve Türkçe altyazılı olarak gösterilecek. Gösterimin en dikkat çekici yönü ise, film boyunca sahnede canlı olarak 100 kişilik İstanbul Film Orkestrası, 150 kişilik Sirene Korosu ve Beşiktaş Çocuk Korosu olmak üzere 250 kişilik bir müzikal ekip performans sergileyecek.

Gondor’un savunmasız bekleyişi, Minas Tirith’in görkemi, Pelennor Çayırları’ndaki epik savaş, Frodo ve Sam’in Mordor’a uzanan yolculuğu ve Aragorn’un tahta giden yolu… Bu kritik anlar, müziğin gücüyle bütünleşerek izleyiciyi sarsıcı bir son karşılamaya hazırlanıyor. Ara dahil 3 saat 30 dakika sürecek etkinlik boyunca, canlı orkestra ve koronun filme kattığı derinlik, Kralın Dönüşü’nü görsel bir şölenin ötesine taşıyarak izleyiciyi Orta Dünya’nın kalbine davet ediyor.

Etkinlik biletine Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo'da satışa çıktı.