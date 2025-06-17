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        Haberler Magazin Nihal Candan, 23 kiloya düştü - Magazin haberleri

        Nihal Candan, 23 kiloya düştü

        Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan'ın, 23 kiloya kadar düştüğü öğrenildi. Annesinin yaptığı açıklamayla, Nihal Candan'ın ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 13:05 Güncelleme: 17.06.2025 - 16:07
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        23 kiloya düştü
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        Sosyal medya fenomenleri; Nihal Candan ile Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023'te 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra yaklaşık 6 ay cezaevinde kalmıştı.

        Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmış ondan kısa bir süre sonra da kardeşi Bahar Candan tahliye olmuştu.

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        Cezaevi sürecinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, tahliye olduktan sonra daha da zayıfladı ve 30 kiloya kadar düşmesi sonrasında hastaneye kaldırıldı.

        Nihal Candan'ın kilo vermeye devam ettiği ve 23 kiloya kadar düştüğü öğrenildi. Candan'ın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

        Umut Candan

        Nihal Candan'ın annesi Umut Candan, kızının sağlık durumu hakkında; "Ölüm riskiyle karşı karşıyayız, makineye bağlı. 23 kiloya kadar düştü. Tüm organları iflas etmiş durumda. Duaya ihtiyacımız var" şeklinde açıklamada bulundu.

        "BİR ŞEYLER YAPIN ABLAM ÖLÜYOR"

        Bahar Candan, "Ablam, hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız" ifadelerini kullanmıştı.

        ANOREKSİYA NERVOZA

        Anoreksiya nervoza, kişinin aşırı zayıflama isteğiyle yemek yemeyi reddettiği ciddi bir yeme bozukluğudur. Genetik, psikolojik ve çevresel faktörler hastalığın gelişiminde rol oynar. Genellikle ergenlik döneminde başlar ve kadınlarda daha yaygındır. Anoreksiya belirtileri arasında aşırı kilo kaybı, beden algısında bozulma ve adet düzensizlikleri bulunur. Anoreksiya ve bulimia farkı ise yeme davranışlarında yatmaktadır; anoreksiyada kısıtlama, bulimiada aşırı yeme ve kusma görülür. Tedavi sürecinde kilo alımı sağlanır ve psikoterapi uygulanır.

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        #Bahar Candan

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