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        Haberler Bilgi Magazin 24 Mayıs 2025 reyting sonuçları: AB ve total reyting sıralaması ile dün Cumartesi günü en çok ne izlendi?

        24 Mayıs 2025 reyting sonuçları açıklanıyor: Cumartesi günü en çok ne izlendi?

        24 Mayıs Cumartesi günü ekranlara gelen televizyon programları, reyting listelerinde üst sıralarda yer almak için yarıştı. Özellikle akşam saatlerinde yayınlanan popüler diziler, filmler ve yarışma programları izleyicilerin dikkatini çekti. Bazı yapımlar beklentileri karşılarken, bazıları izlenme oranlarında geride kaldı. Gün sonunda izleyici tercihleri, reyting sonuçlarına doğrudan yansıdı. İşte, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü reyting sıralamasında dikkat çeken ilk 10 program...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 07:51 Güncelleme: 25.05.2025 - 07:51
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        • 1

          24 Mayıs 2025 Cumartesi günü televizyon kanallarında yine birbirinden iddialı yapımlar ekranlara geldi. Gün boyunca süren magazin, haber ve eğlence programları izleyicilerden büyük ilgi gördü. Özellikle akşam saatlerinde yayınlanan dizi, film ve yarışmalar arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Günün sonunda hangi yapımların öne çıktığı reyting listeleriyle netleşti. İşte, 24 Mayıs 2025 Cumartesi gününün en çok izlenen programları ve ilk 10’da kendine yer bulan yapımlar...

        • 2

          24 MAYIS CUMARTESİ 2025 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          24 MAYIS CUMARTESİ 2025 AB REYTİNG SONUÇLARI

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