Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 24 KASIM Öğretmenler Günü Şiirleri: 24 Kasım'a Özel, En Güzel ve Anlamlı 1-2-3-4-5 Kıtalık Öğretmenler Günü Şiiri Seçenekleri

        En güzel ve duygusal 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri

        Öğretmenler Günü için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 24 Kasım'a az bir süre kala öğrenciler ve veliler bu özel günde en güzel ve duygusal Öğretmenler Günü şiirlerini araştırıyorlar. Sizler için 1-2-3-4 kıtalık 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirlerini bir araya getirdik. İşte en anlamlı ve özel Öğretmenler Günü şiirleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 17:27 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Öğretmenler Günü'ne özel, en güzel ve anlamlı şiirlere ilişkin araştırmalar şimdiden başladı. Bu özel günde öğretmeninin mutlu etmek isteyenler için en anlamlı, kısa ve uzun resimli Öğretmenler Günü şiirlerine bir araya getirdik. İşte 2, 3, 4 ve 5 kıtalık Öğretmenler Günü şiirleri...

        • 2

          BAŞÖĞRETMEN

          Atatürk benim,

          Başöğretmenim,

          Ne öğrendimse,

          Ondan öğrendim.

          Yenilikleri,

          Hep o düşünmüş,

          Milleti için,

          Ağlamış, gülmüş.

          Çocuk kalbimle,

          İlk onu sevdim,

          Atatürk benim,

          Başöğretmenimdir.

          Tarık ORHAN

        • 3

          ÖĞRETMENİN ÖYKÜSÜ

          Ben, köy öğretmeniyim,

          Dağ başında bulutların altında.

          Toprak kokar ellerim,

          Pantolonumda çamur lekesi var.

          Pis değil ki, vatan toprağı kokar,

          Kars'tan Edirne'ye kadar.

          Geceleri mum yakarım odamda,

          Yarın dokuz Ekim,

          Köyde bayram var.

          On beş kız, yirmi erkek kaydettim.

          Tüm anadolu'ya selamları var.

          Henüz kara tahtam yok,

          İlk harfleri tanelerle yazdırttım.

          Aydınlık A'dan başlayacak

          O. Köksal MEMİŞ

        • 4

          ÖĞRETMENİM

          Ben,

          Seni ilk defa

          Okul duvarının dışından

          Okula gitmezken tanıdım.

          Kirli suratım, karışmış saçlarım

          Çapaklanmış gözlerimle

          Hep sana bakardım.

          Anasızlığımın özlemini

          Senin çocuklarla ilgilenmenle

          Kapardım.

          Okula başladığımda,

          Lastik ayakkabılarımın içinde

          Donarcasına ıslanmış ayaklarımı,

          Sıcacık bakışlarınla kurutur

          Bana bir kerecik dokunman için

          Her türlü yaramazlığı yapardım.

          Ben,

          Sevdalarımın en büyüğünü

          Sana bakarak yaşadım.

          Sevgili öğretmenim.

          Ragıp SARI

        • 5

          SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

          Sevgili öğretmenim,

          İnan sen bir ışıksın.

          Yanarsın gece gündüz.

          Aydınlatırsın bizi.

          Doğruyu, güzeli,

          Bize sen öğretirsin.

          Vatanıma sevgiyi,

          Kalbimize sen korsun.

          Çevreni aydınlatır,

          Bir mum gibi erirsin.

          Anne, baba gibisin,

          Bizi, bağrına hep basarsın.

          Fethi BOLAYIR

        • 6

          ÖĞRETMENİME

          Bilgi demetleri sun, yine bana,

          Yine yalçın dağlar ötesinden gel.

          Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,

          Yine altın çağlar ötesinden gel.

          Aydınlığa giden sonsuz yollardan,

          Tomurcuklar açan yeşil dallardan,

          Bahçedeki taze, solmaz güllerden,

          Baharlarla bağlar ötesinden gel.

          Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,

          Uzat maviliği şeffaf saraydan

          Buketler dererek bize uzaydan,

          Göklerden al tuğlar ötesinden gel.

          Milletime doğan şafaklarla şen,

          Şehitler yatağı topraklarla sen,

          Irkıma şen veren bayraklarla sen

          Tarihler, otağlar ötesinden gel.

          Süleyman ÖZBEK

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
        Şoke eden görüntü! Boşanma davasına bu şekilde getirildi
        Şoke eden görüntü! Boşanma davasına bu şekilde getirildi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Marmara Denizi'nde flaş tespit!
        Marmara Denizi'nde flaş tespit!
        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu!
        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Angelino çıkmazı!
        Angelino çıkmazı!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum
        Habertürk Anasayfa