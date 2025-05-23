Balıkesir'de kan donduran olay, dün saat 22.00 sıralarında, Erdek ilçesi Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkiindeki sitenin 1'inci katında meydana geldi.

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ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI Katil zanlısı Burak İ. ve eniştesi gözaltında. DHA ve AA'daki habere ve iddiaya göre, ilçede ayakkabı satan Burak İ. (26), 1 ay önce kiraladığı evinin balkonunda kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin (23) ile alkol alırken, aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

GÖĞSÜNDEN VE SIRTINDAN BIÇAKLADI Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Burak İ., kız arkadaşını göğüs ve sırt bölgesinden bıçakla yaraladı. Dilruba Elif Çetin yere düşerken, Burak İ. ise kaçtı.

DİLRUBA OLAY YERİNDE ÖLDÜ Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Dilruba Elif Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çetin'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. 'UZAKLAŞTIRMA' KARARI ALDIRMIŞ Genç kadının, erkek arkadaşı hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.

ENİŞTESİ DE GÖZALTINA ALINDI Olay yerinde önlem alan Erdek polisi, kaçan Burak İ.'yi evinin yakınında yakaladı. Burak İ. ile kendisini sakladığı öne sürülen, ismi açıklanmayan eniştesi de gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu süren Burak İ. ve eniştesi, ifadelerinin ardından adliyeye çıkarılacak.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR Erdek Cumhuriyet Savcılığı, Erdek'e Hatay'dan bir süre önce geldiği ve burada yaşamaya başladığı öğrenilen Dilruba Elif Çetin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.