Metro İstanbul’dan gelen son dakika duyurusuna göre, bugün bazı metro istasyonları kapatıldı. Açıklamada, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında bazı istasyonların işletmeye kapatıldığı belirtildi. Metrolar ikinci bir duyuruya kadar belirlenen durakta durmadan yoluna devam edecek. Peki, bugün hangi metrolar kapalı? 22 Haziran 2025 Pazar Şişhane, Taksim metrosu ve füniküler açık mı, kapalı mı, neden kapatıldı, saat kaçta açılacak? İşte 22 Haziran kapalı metro durakları.