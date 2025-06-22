Bugün hangi metro istasyonları kapalı? Şişhane ve Taksim metrosu açık mı, kapalı mı, neden çalışmıyor?
Metro İstanbul, İstanbulluları ilgilendiren bir duyuruda bulundu. Yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün bazı metro istasyonlarının ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılacağı bildirildi. Araçların belirtilen istasyonda durmayarak seferlerine devam edeceği kaydedildi. tro İstanbul'dan gelen son dakika duyurusu sonrası ''Bugün hangi metro durakları kapalı?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, bugün Şişhane, Taksim metrosu ve füniküler açık mı, kapalı mı, neden kapatıldı, saat kaçta açılacak? İşte 22 Haziran kapalı metro istasyonları 2025...
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Metro İstanbul’dan gelen son dakika duyurusuna göre, bugün bazı metro istasyonları kapatıldı. Açıklamada, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında bazı istasyonların işletmeye kapatıldığı belirtildi. Metrolar ikinci bir duyuruya kadar belirlenen durakta durmadan yoluna devam edecek. Peki, bugün hangi metrolar kapalı? 22 Haziran 2025 Pazar Şişhane, Taksim metrosu ve füniküler açık mı, kapalı mı, neden kapatıldı, saat kaçta açılacak? İşte 22 Haziran kapalı metro durakları.
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BUGÜN HANGİ METRO İSTASYONLARI KAPALI, ŞİŞHANE VE TAKSİM METROSU KAPALI MI?
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığı bildirildi.
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22 HAZİRAN 2025 KAPALI OLAN METROLAR
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi ve Refik Saydam girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edeceği kaydedildi.
Bu kapsamda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda Taksim ve Şişhane istasyonları kapalı olacak ve füniküler hattı da işletmeye ara verecek.
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ŞİŞHANE VE TAKSİM METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?
Metro İstanbul'un açıklamasında Kabataş Füniküler Hattı ile Şişhane ve Taksim istasyonlarının ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılacağı belirtildi.
İstasyonların ne zaman açılacağı ile ilgili açıklama gelmesi hallinde haberimize eklenecektir.
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