Recep Özaslan'ın cesedinin çürümesi sonucu çıkan koku, komşuları rahatsız edince ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sarıkaya, eve gelen polisleri ise silah zoruyla tehdit ettiği sevgilisini pencereye çıkartıp, sorun olmadığını söyleterek geri gönderdi. Olay, F.O.'nun, 12 Temmuz'da, Sarıkaya'nın sehpa üzerinde unuttuğu telefondan annesine mesaj yazıp yardım istemesiyle ortaya çıktı. F.O., annesine yazdığı mesajda, "Odada ceset var. Telefon dinleniyor. Diafon açık, mesaj yazma. Bana 8 el ateş etti. Yaralıyım. Polisi görürse önce beni öldürecek. Onu para ile kandırıp evden çıkartın. Sonra da beni alın" dedi.

F.O.'nun annesi bu mesaj sonrası polise giderek şikâyette bulundu. Polis, yaralı haldeki F.O. ile mesajla irtibata geçti. Sarıkaya'yı, F.O.'nun annesinin evinden para alması için eve yönlendirdi. F.O.'nun annesinin evinin önüne otomobilini park ettiği sırada karşısında gördüğü polis ekiplerini, silahını doğrultup tehdit eden İlyas Sarıkaya etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Eve giden ekipler ağır yaralı haldeki F.O. (fotoğrafta) ve kokmaya başlayan ceset ile karşılaştı. F.O. tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye, Recep Özaslan'ın cesedi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.