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        Haberler Bilgi Gündem 2025 YKS başvuru tarihleri: YKS, TYT, AYT, YDT başvuruları ne zaman başlıyor, sınav ve sonuç tarihi nedir?

        2025 YKS başvuruları başlıyor: İşte TYT, AYT, YDT başvuru tarihleri

        2025 ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasıyla beraber YKS'nin üç oturumu olan TYT, AYT, YDT'nin başvuru tarihi belli oldu. Haziran ayında yapılacak sınav için başvurular önümüzdeki ay başlıyor. Ek olarak, sınavların yapılacağı tarih ile sonuç tarihi de açıklandı. İşte, 2025 TYT, AYT, YDT başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 10:25 Güncelleme: 28.01.2025 - 10:25
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        • 1

          Milyonlarca öğrenci, hayalindeki üniversiteye gidebilmek için Haziran ayında yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na girecek. İleriki günlerde kılavuzun yayınlanmasıyla tüm detayların netleşmesi beklenirken, öğrenciler başvuru tarihini merak ediyor. İşte, 2025 YKS başvuru tarihleri...

        • 2

          2025 YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          YKS 1. oturum olan (TYT) 21 Haziran 2025 tarihinde yapılacak.

          YKS 2. oturum (AYT) 22 Haziran 2025 tarihinde yapılacak.

          YKS 3. oturum (YDT) 22 Haziran 2025 tarihinde yapılacak.

        • 3

          2025 YKS (TYT, AYT, YDT) BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

          Üç oturumlu sınavın başvuru tarihleri belirlendi. Buna göre 2025 YKS başvuru tarihleri 6 Şubat ile 3 Mart arasında ÖSYM üzerinden alınacak.

        • 4

          2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecek

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