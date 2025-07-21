2025-YDS/İngilizce sınavı, 5 Temmuz Cumartesi günü Türkiye genelinde binlerce adayın katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar, şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Ancak ÖSYM’nin yayımladığı sınav takviminde sonuçların ilan edileceği tarihe ilişkin henüz kesin bir bilgi yer almıyor. Bu nedenle adaylar, olası açıklamaları kaçırmamak adına ÖSYM’nin resmi internet sitesini ve duyurularını düzenli olarak kontrol ediyor. Peki, 2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bu sürece dair bilinen son detaylar...