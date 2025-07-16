5 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen 2025-YDS/İngilizce sınavı, Türkiye genelinde geniş bir katılımla sorunsuz şekilde tamamlandı. Toplamda 68 bin 666 adayın başvurduğu sınavda, katılımcılara 80 çoktan seçmeli soru yöneltildi ve bu soruları yanıtlamaları için 180 dakikalık süre tanındı. Sınav stresini geride bırakan adaylar, şimdi gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Ancak ÖSYM’nin resmi sınav takviminde sonuçlara dair net bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle adaylar, gelecek açıklamalar için ÖSYM'nin duyurularını yakından takip ediyor. Peki, 2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sürece dair güncel gelişmeler…