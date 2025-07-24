5 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2025-YDS/İngilizce sınavı, ülke genelinde yüksek katılımla ve herhangi bir aksaklık yaşanmadan tamamlandı. Sınavın ardından adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Ancak ÖSYM’nin yayımladığı son sınav takviminde, YDS/İngilizce sonuçlarına ilişkin net bir tarih yer almıyor. Bu nedenle, sınav sürecini tamamlayan adaylar açıklamaları kaçırmamak adına ÖSYM’nin resmi kaynaklarını düzenli olarak takip ediyor. Peki, 2025-YDS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte sürece dair son bilgiler...