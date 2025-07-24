2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM tarih verdi mi?
2025-YDS/İngilizce sınavı, 5 Temmuz Cumartesi günü Türkiye genelinde yoğun katılımla sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Sınavın ardından gözler, ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçlara çevrildi. Adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihi merak ederken, ÖSYM'nin paylaştığı sınav takviminde bu konuda net bir bilgi henüz bulunmuyor. Bu belirsizlik nedeniyle birçok aday, güncel duyuruları kaçırmamak adına ÖSYM'nin resmi internet sitesini düzenli olarak takip ediyor. Peki, 2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sürece ilişkin son gelişmeler ve beklentiler...
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5 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2025-YDS/İngilizce sınavı, ülke genelinde yüksek katılımla ve herhangi bir aksaklık yaşanmadan tamamlandı. Sınavın ardından adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Ancak ÖSYM’nin yayımladığı son sınav takviminde, YDS/İngilizce sonuçlarına ilişkin net bir tarih yer almıyor. Bu nedenle, sınav sürecini tamamlayan adaylar açıklamaları kaçırmamak adına ÖSYM’nin resmi kaynaklarını düzenli olarak takip ediyor. Peki, 2025-YDS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte sürece dair son bilgiler...
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2025-YDS/İNGİLİZCE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Ancak ÖSYM sonuçların ne zaman açıklanacağını bildirmedi. 2025 sınav takviminde YDS sonuç tarihi bilgisi yer almıyor.
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2025-YDS/İNGİLİZCE SINAV PUANI KAÇ YIL SÜREYLE GEÇERLİ?
YDS kılavuzunda yer alan bilgiye göre; YDS sınav puanı 5 yıl süreyle geçerli sayılıyor.
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